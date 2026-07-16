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Деси Слава спаси сватба, прекъсната от полицията заради силен шум (ВИДЕО)

Деси Слава спаси сватба, прекъсната от полицията заради силен шум (ВИДЕО)

16 Юли, 2026 08:16 1 513 16

  • деси слава-
  • светла дукатева-
  • сватба-
  • полиция

Пяла без музика сред писъци и скандали

Деси Слава спаси сватба, прекъсната от полицията заради силен шум (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Полицията е съставила акт за силна музика на сватбено тържество с фолк звездата Деси Слава. За това съобщи колежката ѝ Светла Дукатева, с която заедно са спасили празненството с акапелни изпълнения, пише hotarena.net.

„Запознахме се с Деси на сватба на прекрасното семейство Петкови, дойдоха полицаите, писаха акт на младоженците, озвучителите си събраха техниката и оставиха цялата сватба без музика, ние обаче решихме, че няма да ги оставим!“, разкри народната певица и пусна в социалните мрежи клипче с едно от акапелните изпълнения.


„Така се прави, с уредби и техници е лесно, ама друго си е ей тъй хубаво, натурално“, категорични са почитателите ѝ. Други обаче са изненадани от действията на органите на реда: „Писали са акт на младоженци...????? Ужас... Човек вече не може и да се ожени на спокойствие“ и „Не звучи реално, да пишат акт на младоженците?!? Иначе поздравления, че сте останали, за да довърши празненството!“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям праз.

    24 1 Отговор
    Дайте и орден Мадарски конник и я сложете в парламента. Жълта преса.

    08:21 16.07.2026

  • 2 в кратце

    30 2 Отговор
    Не се вдига шум нощем,останалите хора не могат да спят и да си почиват. Трябвало е полицаите да им изключат електричеството просто.

    Коментиран от #16

    08:22 16.07.2026

  • 3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    15 13 Отговор
    Браву на новуто власт! Трябва строк рет и твърду дисцепилина! Гарантирану пругрес сас нашту Гинирал! Саму пубеда за партията на Боташ!

    Коментиран от #6

    08:24 16.07.2026

  • 4 Народно Събрание

    11 1 Отговор
    Тази русата буба с цветята на главата й ли е Светла Дукатева? А?

    08:26 16.07.2026

  • 5 щурецъ

    12 1 Отговор
    Деси Слава вдига цицидупеикраченцатаси със силен шум.

    08:31 16.07.2026

  • 6 Баце и Шишо

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    Така ли ?! По избори пак ще ни се молиш да гласуваш за нас срещу пари !

    Коментиран от #11

    08:34 16.07.2026

  • 7 Срамота!

    12 2 Отговор
    Жените са оставени без микрофони!!!
    Няма ли мъже на тази сватба, да им бутнат един пред устата...

    08:38 16.07.2026

  • 8 Новичок

    10 0 Отговор
    Така се кълчат и сирийките по Европа.Хванати една за друга и друсат гърди.

    08:41 16.07.2026

  • 9 Мисирката си е мисирка...

    12 0 Отговор
    Акапелно изпълнение щеше да е, ако не свиреха музикантите.

    08:42 16.07.2026

  • 10 зреене

    9 1 Отговор
    Деси и Слава в "Спасителки на плажа"....ъъъъъ,на свадби.Да я омажа.

    08:43 16.07.2026

  • 11 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Баце и Шишо":

    Шефе ниама вечи да зимами ут вашти 20 фшливи ивра! Ногу на лажити сас Шишиу и ногу малку давати мааа! Нашту Гинирал лйобим и партия Боташ дават саму от истинскити по 50 ивра да ги сбирами на исбурити! Пубеда за партия Боташ и нашту Гинирал! Саму напрет и пубеда!

    08:49 16.07.2026

  • 12 Беко

    12 1 Отговор
    МегаСеляндурщина!

    08:51 16.07.2026

  • 13 коко

    11 0 Отговор
    Римляните като правят сватба тресат квартала но ВЛАСТТА за тях е глуха.А българите нали са покорни овчици...ги чуват даже и глобяват.Що така бе Дремчо?

    Коментиран от #15

    08:55 16.07.2026

  • 14 Който плаща той поръчва музиката

    5 0 Отговор
    Трябвало е да глобят плащача

    08:59 16.07.2026

  • 15 кудкудяк

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "коко":

    ти къде видя българи?

    09:02 16.07.2026

  • 16 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    И конфискация на апаратурата.
    Най вече за Ман галското племе

    09:10 16.07.2026