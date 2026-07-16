Деси Слава спаси сватба, прекъсната от полицията заради силен шум (ВИДЕО)

Полицията е съставила акт за силна музика на сватбено тържество с фолк звездата Деси Слава. За това съобщи колежката ѝ Светла Дукатева, с която заедно са спасили празненството с акапелни изпълнения, пише hotarena.net.
„Запознахме се с Деси на сватба на прекрасното семейство Петкови, дойдоха полицаите, писаха акт на младоженците, озвучителите си събраха техниката и оставиха цялата сватба без музика, ние обаче решихме, че няма да ги оставим!“, разкри народната певица и пусна в социалните мрежи клипче с едно от акапелните изпълнения.
„Така се прави, с уредби и техници е лесно, ама друго си е ей тъй хубаво, натурално“, категорични са почитателите ѝ. Други обаче са изненадани от действията на органите на реда: „Писали са акт на младоженци...????? Ужас... Човек вече не може и да се ожени на спокойствие“ и „Не звучи реално, да пишат акт на младоженците?!? Иначе поздравления, че сте останали, за да довърши празненството!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям праз.
08:21 16.07.2026
2 в кратце
Коментиран от #16
08:22 16.07.2026
3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
Коментиран от #6
08:24 16.07.2026
4 Народно Събрание
08:26 16.07.2026
5 щурецъ
08:31 16.07.2026
6 Баце и Шишо
До коментар #3 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":Така ли ?! По избори пак ще ни се молиш да гласуваш за нас срещу пари !
Коментиран от #11
08:34 16.07.2026
7 Срамота!
Няма ли мъже на тази сватба, да им бутнат един пред устата...
08:38 16.07.2026
8 Новичок
08:41 16.07.2026
9 Мисирката си е мисирка...
08:42 16.07.2026
10 зреене
08:43 16.07.2026
11 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
До коментар #6 от "Баце и Шишо":Шефе ниама вечи да зимами ут вашти 20 фшливи ивра! Ногу на лажити сас Шишиу и ногу малку давати мааа! Нашту Гинирал лйобим и партия Боташ дават саму от истинскити по 50 ивра да ги сбирами на исбурити! Пубеда за партия Боташ и нашту Гинирал! Саму напрет и пубеда!
08:49 16.07.2026
12 Беко
08:51 16.07.2026
13 коко
Коментиран от #15
08:55 16.07.2026
14 Който плаща той поръчва музиката
08:59 16.07.2026
15 кудкудяк
До коментар #13 от "коко":ти къде видя българи?
09:02 16.07.2026
16 Глупости
До коментар #2 от "в кратце":И конфискация на апаратурата.
Най вече за Ман галското племе
09:10 16.07.2026