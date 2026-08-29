Вдовица съди авиолиния, след като съпругът ѝ починал заради силна турбуленция

Вдовица, чийто съпруг е починал след силна турбуленция по време на полет, започна съдебни действия срещу авиокомпанията.

Адвокатите на 74-годишната Линда Китчън от Торнбъри, близо до Бристол, заявиха, че съпругът ѝ Джеф, на 73 години, е бил „смъртоносно ранен“, когато самолетът на „Сингапур Еърлайнс“, пътуващ от лондонското летище „Хийтроу“, внезапно е паднал с около 1828 метра, пише bTV.

Китчън вече е започнала съдебно производство във Висшия съд, като търси обезщетение от авиокомпанията, което да ѝ помогне да получи специализирана помощ за травмите на гърба си, пише Би Би Си.

„Когато се отделих от Джеф, знаех, че е в тежко състояние, но нищо не ме подготви за новината, че е починал. Беше абсолютно съкрушително“, разказва тя.

Китчън и съпругът ѝ били в началото на 6-седмична почивка в Сингапур, Индонезия и Австралия, когато се случил инцидентът през май 2024 г.

Турбуленцията започнала над Мианмар, след което самолетът бил отклонен към Банкок, Тайланд, за аварийно кацане.

„Имаше известна турбуленция над Европа, а над водата самолетът също се тресеше, но около 10 часа след началото на полета попаднахме на основната турбуленция“, казва Китчън.

„Беше толкова силна, че имах чувството, че самолетът пада. Забелязах, че моят Kindle и телефонът на Джеф са паднали на пода, и си помислих, че самолетът се разбива.“

Докато самолетът рязко губел височина, съпругът ѝ паднал върху нея, притискайки я към подлакътника, разказва Китчън. В крайна сметка други пътници помогнали да го преместят, а лекар на борда започнал да му прави сърдечен масаж.

Китчън била откарана в болница, докато съпругът ѝ все още се намирал в самолета. Минали два дни, преди да ѝ съобщят, че е починал.

Смята се, че Джеф е получил инфаркт, след като самолетът внезапно е загубил височина.

„Прекарах 10 дни в болница, преди да бъда транспортирана по въздух обратно до Бристол. Изпитвах толкова силна болка, че пътуването ми е като в мъгла. След като се върнах във Великобритания, останах в болница още около седмица, а след изписването имах нужда от значителна помощ у дома“, разказва Китчън.

Семейството иска отговори

Анте Корелиду, адвокат, специализиран в авиационното право, която представлява Китчън, заяви: „Това, че Джеф е бил смъртоносно ранен, а Линда е получила тежки травми, ясно показва колко сериозно е било случилото се.

Повече от 2 години след смъртта на Джеф Линда и останалите членове на семейството ѝ продължават да имат редица въпроси и притеснения относно случилото се и дали е можело да бъде направено повече, за да се предотвратят травмите им.

Всичко, което Линда иска, е да бъдат извършени възможно най-задълбочени разследвания. Завеждането на делото във Висшия съд е важна стъпка към това близките на Джеф да получат отговорите, които заслужават.