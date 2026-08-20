Имението на Даян Кийтън бе продадено за над 10 милиона по-евтино от пазарната цена (СНИМКИ)

Бившият дом на покойната холивудска актриса Даян Кийтън в лосанджелиския квартал Sullivan Canyon беше продаден за 18 млн. долара, близо десет месеца след смъртта ѝ на 11 октомври 2025 г. на 79-годишна възраст. Сделката е финализирана на 18 август 2026 г.

Имотът първоначално беше обявен за 28,9 млн. долара през март 2025 г., а по-късно цената беше намалявана няколко пъти. Последната офертна стойност беше 22,9 млн. долара, което означава, че крайната продажна цена е с почти 11 млн. долара под първоначално поисканата.

Даян Кийтън купува къщата през 2011 г. за 4,7 млн. долара и прекарва близо осем години в нейното преустройство. Проектът става основа за книгата ѝ „The House That Pinterest Built“ от 2017 г., в която актрисата описва интереса си към архитектурата, интериорния дизайн и реставрирането на стари имоти.

When someone is gone, even the things they poured their heart into eventually move on.



Diane Keaton’s iconic Sullivan Canyon home has sold for $18 million, 10 months after her death at 79 — nearly $11 million below its original $28.9 million asking price.



She bought the… pic.twitter.com/KxPYumdWM3 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) August 19, 2026

Разположена върху парцел от около 2600 кв. м, къщата предлага над 850 кв. м жилищна площ, пет спални, множество бани, къща за гости и отопляем басейн със спа зона. Сред характерните детайли са ръчно подбрани стари тухли от Чикаго, открити дървени греди, възстановени осветителни тела и големи покривни прозорци.

Едно от най-разпознаваемите помещения е библиотеката с вградени лавици и цитат от френския философ Анри Бергсон върху стената. Кухнята също е сред ключовите пространства в дома, с огромен винтидж часовник и естествена светлина от големи прозорци и капандури.

Продажбата е осъществена от брокера Джош Флаг от Compass, представляващ продавача, докато купувачът, чиято самоличност не е оповестена, е представляван от Емил Александър Шнийман от Berkshire Hathaway HomeServices.

Основните наследници на Даян Кийтън са двете ѝ осиновени деца, Декстър Уайт и Дюк Кийтън. Актрисата осиновява Декстър през 1996 г., а Дюк през 2001 г., и отглежда и двамата като самотна майка.

Даян Кийтън почина от пневмония през октомври 2025 г. Тя остава сред най-разпознаваемите актриси на американското кино, с роли в „Кръстникът“, „Ани Хол“, „Клуб Първа съпруга“, „Бащата на булката“ и „Невъзможно твой“. За „Ани Хол“ печели „Оскар“ за най-добра актриса, а през 2017 г. получава наградата на Американския филмов институт за цялостен принос.