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Вечерното шоу на Джими Кимъл слиза от ефира след 24 години?

Вечерното шоу на Джими Кимъл слиза от ефира след 24 години?

9 Септември, 2026 16:31 435 2

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Договорът на водещия е до 2027 г., но не е подновен на този етап

Вечерното шоу на Джими Кимъл слиза от ефира след 24 години? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският телевизионен водещ и комик Джими Кимъл може да се раздели с дългогодишното си късно вечерно шоу „Jimmy Kimmel Live!“ след края на настоящия сезон през май 2027 г., твърди Page Six. Телевизия ABC обаче официално отрече, че подобно решение вече е взето.

Според източник, запознат със ситуацията, договорът на Джими Кимъл няма да бъде подновен след изтичането му през май 2027 г. Ако това се случи, водещият ще сложи край на 24-годишна история в ефира на ABC.

От ABC Entertainment определиха информацията като „неточна“ и подчертаха, че публикациите за бъдещето на предаването на този етап са спекулативни. Джими Кимъл има договор с телевизията до май 2027 г., след като през декември 2025 г. подписа едногодишно удължаване.

58-годишният Джими Кимъл води „Jimmy Kimmel Live!“ от 2003 г. и е сред най-дълго задържалите се лица в американската късна телевизия. През последните години комикът неведнъж е говорил за възможността да се оттегли, а през юни призна, че преговори за нов договор след 2027 г. все още не са започнали.

Слуховете за края на предаването идват след успешната серия гостувания на актрисата и комедиант Роузи О'Донъл като водещ през лятната пауза. Появите ѝ привлякоха внимание и заради политическата сатира, насочена към президента Доналд Тръмп.

Джими Кимъл от години е сред най-острите критици на Доналд Тръмп в американската телевизия. През 2025 г. шоуто му беше временно свалено от ефир след спорни негови коментари за убийството на консервативния активист Чарли Кърк, но се завърна няколко дни по-късно.

Източници на Page Six твърдят, че евентуално решение за раздяла с Джими Кимъл не би било продиктувано от политически натиск. По-вероятен фактор могат да бъдат преструктурирането и мерките за намаляване на разходите в Disney, компанията майка на ABC.

Ситуацията идва в период на сериозни промени в американската късна телевизия. CBS вече сложи край на шоуто на Стивън Колбер, а традиционният модел на вечерните токшоута е под все по-силен натиск от стрийминг платформите, социалните мрежи и променящите се навици на аудиторията.


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