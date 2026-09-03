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Павел Владимиров ще бъде новият водещ на "Сделка или не"

Павел Владимиров ще бъде новият водещ на "Сделка или не"

3 Септември, 2026 14:16 465 5

  • сделка или не-
  • нов водещ-
  • ненчо балабанов-
  • павел владимиров

Досега самоличността на заместника на Ненчо Балабанов се пазеше в тайна

Павел Владимиров ще бъде новият водещ на "Сделка или не" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ненчо Балабанов вече има наследник в „Сделка или не“, а името му определено е изненада.

След три години начело на популярната игра Балабанов напуска водещото място и поема към нови професионални проекти. Самият той обяви раздялата с предаването в социалните мрежи, като благодари на зрителите и екипа за изминалите години, пише marica.bg.

Досега самоличността на неговия заместник се пазеше в тайна, но мистерията вече е разбулена.

Новото лице на „Сделка или не“ ще бъде Павел Владимиров. Информацията е публикувана от „Филтър“, който разкрива, че журналистът и водещ ще застане начело на телевизионната игра през новия сезон.

Владимиров не е непознато лице за телевизионните зрители. Той беше част от екипа на предаването „100 процента будни“ по БНТ, а сега прави завръщане в NOVA, където вече е водил сутрешния блок на медията.

Така новият сезон на „Сделка или не“ ще започне с доста сериозна промяна. След Ненчо Балабанов, който наследи Румен Луканов преди три години, сега Павел Владимиров поема щафетата.

Самият Балабанов остави интригата около наследника си нарочно неразкрита, когато обяви напускането си. Тогава той пожела успех на „новия водещ“, но подчерта, че името му все още е изненада.

Сега голямата телевизионна рокада вече е факт – Павел Владимиров влиза в „Сделка или не“, а Ненчо Балабанов затваря тази страница след три години в ефир.

Новият водещ има задачата да внесе собствен стил в добре познатия формат и да спечели зрителите, свикнали с присъствието на Балабанов.


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  • 1 Не го познавам

    3 0 Отговор
    Защо не сложиха Ивет Лалова 😬

    14:18 03.09.2026

  • 2 Зрител

    2 0 Отговор
    Свикнал с Румен Луканов !

    14:21 03.09.2026

  • 3 кой гарантира

    2 0 Отговор
    че сумите в кутиите са предеарително неизвестни.

    14:22 03.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    КОЙ ОТ КОЙ...ОТ СОЙ!

    14:23 03.09.2026

  • 5 Анджо

    1 0 Отговор
    Кой гледа такава тъпотия.

    14:29 03.09.2026