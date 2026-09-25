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Гери Малкоданска кара автомобил за 180 000 евро (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Гери Малкоданска кара автомобил за 180 000 евро (СНИМКА)

25 Септември, 2026 11:16 2 176 27

  • гери малкоданска-
  • mercedes-benz gls-
  • автомобил

Красавицата се движи с огромен Mercedes-Benz GLS

Гери Малкоданска кара автомобил за 180 000 евро (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Синоптичката Гери Малкоданска отдавна е далеч от представата за обикновено "момиче на времето". Красавицата се движи с огромен Mercedes-Benz GLS, чиято цена при сериозно оборудване може да стигне около 180 000 евро. Това е един от най-луксозните големи SUV модели на германската марка. Комбинацията от внушителни размери, луксозен салон, мощни двигатели и куп екстри превръща машината в суперавтомобил.

Гери Малкоданска кара автомобил за 180 000 евро (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Гери е едно от разпознаваемите лица на NOVA. Освен че представя прогнозата за времето в тв ефир, тя развива и интересите си към интериорния дизайн заедно с мъжа си Алекс Ковачев. Двамата са свързани с бизнеса с луксозни мебели и интериор, а Нова ТВ ги представи и като професионален тандем в предаването "Гери и Алекс – Домът на мечтите".

И домът на семейството определено отговаря на вкуса към лукса. Преди години се появиха публикации, че жилището на Гери и Алекс заедно с обзавеждането е оценявано от експерти на около 2 милиона лева. Интериорът е дело на самия Алекс, а всяко помещение е изпипано до последния детайл.

Днес семейството се радва и на две деца – Лео и Белла. Раждането на първото ѝ дете беше тежко преживяване за Гери, тъй като момченцето се роди преждевременно. След трудния период тя неведнъж е говорила за подкрепата си към каузи, свързани с недоносените бебета.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И въпреки това

    29 0 Отговор
    в главата си имате а к о

    11:19 25.09.2026

  • 2 Ще кара

    34 1 Отговор
    Мъжа и осигури да продава диванчета за 75 000 евро, които той залага в плановете си като интереиорен дизайнер.

    Коментиран от #7

    11:20 25.09.2026

  • 3 Гост

    16 0 Отговор
    Така са тия

    Коментиран от #10

    11:20 25.09.2026

  • 4 Ще се движи

    28 0 Отговор
    защото о време се е движила добре където е трябвало.

    11:21 25.09.2026

  • 5 Грозев е еничарин

    44 0 Отговор
    Нормално,тя е известна като люботелка на ря заните карабини.Нали все пак беше жена на синът на Доган,а после прескочи на други турски бизнесмени от Истанбул.

    11:23 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Докато

    32 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще кара":

    Има офци, ще има и офчари!

    11:25 25.09.2026

  • 8 Граф Сен Жермен

    40 1 Отговор
    Жена, с нищо незабележима, освен с голямата си уста! По моите стандарти бих и дал работа в кухнята!

    11:27 25.09.2026

  • 9 Грозев е еничарин

    20 1 Отговор
    И да ви отворя на темата.Тоя Мерджан е малката база с малкия литраж.В момента имам същия,но голямата база,черен и мощен.Та на Герито такъв М ерджан втора ръка в момента струва максимум 20-25 хил. Евро.Нови са 55-60 хил. Евро.

    11:28 25.09.2026

  • 10 Ще има и още

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Дали ще им наложат данък свръхпечалба ? Стига да не се водят по данъчните им декларации, където вероятно са живи да ги оплачеш. Пък и возилото вероятно се води на името на шуренайката - инвалид.
    Абе накратко прав си - тия са така....

    11:30 25.09.2026

  • 11 народ и телевизии

    28 0 Отговор
    Облъчват ,лъжат,манипулират по телевизиите и затова им се изсипват купища пари .А вие затова ще тъните мизерия защото им се доверявате.

    11:33 25.09.2026

  • 12 Героиня на прехода

    29 0 Отговор
    Мечтата насаждана от всички тв и медии - мерцедес от скъпите, вила с луксозен интериор, показна любов, а главичката празна. Проституцията не носи щастие, а само развращава младите българки. Фалшът на демокрацията. Виж Ники Михайлов и уж любимата му Николета, копия на тази мома, строили луксозни къщи, а днес фалирали с дългове над 1 милион €.

    Коментиран от #14, #15

    11:37 25.09.2026

  • 13 Малко Данска

    20 0 Отговор
    Честно казано, на мене тази синоптичка ми прилича на ТрависТит. Явно мъжките хормони, които приема са ѝ разстроили хормоналния баланс.

    11:41 25.09.2026

  • 14 Брей, брей

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Героиня на прехода":

    Направо казваш, жив да го ожалиш Малката Перука? А да знаеш случайно Дъртата Перука колко милиона остави като се гътна?

    Коментиран от #18

    11:43 25.09.2026

  • 15 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Героиня на прехода":

    Познай, кой е бил дизайнера? 😅
    Бас слагам, че и той има пръст в тоя фалит😉

    11:56 25.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хирург

    12 0 Отговор
    Гери Малкоданска прекалява с пластичните операции и скоро ще заприлича на жената котка.

    12:03 25.09.2026

  • 18 газо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Брей, брей":

    Ми ние не знаем, ама ти можеш да ни светнеш.

    12:08 25.09.2026

  • 19 ясно е

    11 0 Отговор
    Млади хубави жени, без грам сериозен трудов стаж, с разходи за милиони. Иска ли питане как става...

    12:12 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 немо

    9 0 Отговор
    като има балъци да плащат луди пари за глупостите, които тя и мъжът и предлагат...така ще е. Виждали ли сте цените в техния онлайн магазин? Откачена работа. А и този нейния убавец т.нар. дизайнер, който даже няма и диплома за дизайнер явно успешно лови заблудени парвенюта с пари за да им прави абсурдни проекти за обзавеждане на къщите им.

    12:16 25.09.2026

  • 22 Поздрави

    1 7 Отговор
    Алекс Ковачев е много добър дизайнер и защо пък да не купи на красивата си жена лускозен мерцедес!

    Коментиран от #25

    12:20 25.09.2026

  • 23 Перо

    5 0 Отговор
    За това работи на две места, защото има много пари! Имат ли други клиенти освен Гала и някой друг от Нова ТВ?

    12:33 25.09.2026

  • 24 Тая все я бъркам с Банова

    1 0 Отговор
    гледам снимката и си викам, бе Плевнича кога пусна брада?
    То как да не ги объркаш - и тях и мъжете им - удари едните, е.. другите или обратно - все калъфи (за мебели)

    12:43 25.09.2026

  • 25 Разбира се , че може

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Поздрави":

    но следва Eat the rich
    предполагам не ти стига пипето да поровиш където трябва - та ще те упътя - Френската революция, Бейби ...
    Нищо лично.

    12:46 25.09.2026

  • 26 Мдада...

    0 0 Отговор
    Е, малко(е)дала иначе щеше да кара за половин милион...

    12:48 25.09.2026

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    Кара по същите дупки и ограничеия дето караме и ние

    12:54 25.09.2026