Гери Малкоданска кара автомобил за 180 000 евро (СНИМКА)

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
По-лесно усещате какво Ви е нужно и няма смисъл да пренебрегвате това само за да се съобразите с чужд ритъм. Изразявайте желанията си спокойно, без да очаквате другите да ги отгатнат. Интуицията Ви е силна, но все пак оставяйте място и за проверка на фактите. Личните отношения могат да бъдат много приятни, когато няма натиск за категоричност. Петъчната вечер Ви подхожда най-много, ако я посветите на нещо, което Ви носи красота, музика, творчество или просто тишина.
Водолей (21.01 - 19.02)
Струва си да обърнете внимание на това кое Ви дава вътрешна сигурност, а не само на външните резултати. Възможно е да промените отношението си към покупка, разход или нещо, което досега сте смятали за необходимо. Не действайте само за да запълните моментно неудовлетворение. Разговор с близък човек може да Ви помогне да видите собствените си приоритети по-ясно. Вечерта предпочетете онова, което Ви носи истински комфорт, а не просто впечатлява.
Козирог (23.12 - 20.01)
Случаен разговор може да има по-голямо въздействие, отколкото сте предполагали. Бъдете отворени към информация, която идва неформално – чрез среща, телефонен разговор или случайна реплика. Не е необходимо веднага да превръщате всяка идея в план. В близките отношения мекотата ще бъде по-ефективна от строгата логика. Краят на седмицата е добър за кратка разходка, среща или време с човек, с когото можете спокойно да обменяте мисли.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Да се спрете на едно място ще Ви се струва по-привлекателно от обичайното движение. Подходящо е да отделите време за семейство, лично пространство или нещо, което отдавна искате да направите у дома. Ако има неизяснена емоционална тема, говорете меко и не превръщайте разговора в спор за принципи. Една добра идея за бъдещето може да се появи именно когато спрете да я търсите насила. Вечерта е най-приятна без прекалено строга програма.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Желанието за нещо красиво и лично е по-силно и си струва да му дадете място. Творческо занимание, среща или време с любим човек може да Ви върне усещането за вдъхновение. Присъствието Ви е силно, но не е необходимо да проверявате постоянно какво означава чуждата реакция. Позволете на отношенията да се развиват естествено. Вечерта е особено подходяща за романтика, изкуство или просто за удоволствие без чувство за вина.
Везни (24.09 - 23.10)
Подреждането на ежедневието ще Ви донесе повече удовлетворение, отколкото големите начинания. Може да откриете по-удобен начин да организирате работа, грижи или лични задачи. Не пренебрегвайте сигналите за умора и не претоварвайте края на седмицата. В общуването сте по-убедителни, когато не търсите одобрение на всяка цена. Вечерта е хубаво да бъде проста – нещо вкусно, приятна атмосфера и хора, с които не е нужно да играете роля.
Дева (24.08 - 23.09)
Партньорствата излизат на преден план и Ви напомнят, че не всичко трябва да бъде решавано самостоятелно. Чуждата гледна точка може да се окаже полезна, дори ако първоначално не съвпада с Вашата. Не анализирайте прекалено нюансите в поведението на другите – част от тях са просто моментно настроение. Работните задачи вървят по-добре, когато са добре разпределени. Петъчната вечер е подходяща за близост, разговор или време с човек, с когото се чувствате спокойни.
Лъв (24.07 - 23.08)
Някои въпроси изискват повече доверие и готовност да признаете какво наистина чувствате. Не е необходимо винаги да изглеждате сигурни, особено пред хората, които Ви познават добре. Практична тема, свързана с общи ангажименти или средства, може да бъде подредена без излишно напрежение. В семейството има шанс за по-топъл контакт, ако оставите старите спорове извън разговора. Към вечерта ще предпочетете по-съдържателна компания пред шумно забавление.
Рак (22.06 - 23.07)
Смяната на перспективата може да Ви помогне да намерите решение на въпрос, който досега сте гледали твърде отблизо. Добър момент е за четене, обучение, планиране или разговор с човек, който вижда ситуацията по различен начин. Имате достатъчно енергия да защитите позицията си, но няма нужда да го правите шумно. Любовна тема може да се развива по-дълбоко и по-искрено, ако не бързате. Вечерта Ви се отразява добре, когато носи вдъхновение, а не задължения.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Може да усетите по-силно накъде искате да се развивате професионално, дори ако конкретният план още не е напълно оформен. Наблюдавайте реакциите около себе си – те ще Ви дадат полезна информация. Общуването върви добре, особено когато не се опитвате да впечатлите, а просто говорите ясно. Работна задача може да изисква повече чувствителност към чуждите нужди. След края на ангажиментите си позволете да оставите служебните мисли настрана.
Телец (21.04 - 21.05)
Една обща идея може да започне да Ви изглежда по-привлекателна, особено ако е свързана с хора, на които имате доверие. Подходящо е да поддържате контакт с приятели или да обсъдите бъдещ план в спокойна обстановка. В личните отношения търсите повече искреност и емоционална дълбочина, а повърхностните разговори трудно ще Ви удовлетворят. Не е необходимо обаче да получавате отговор на всичко веднага. Петъчната вечер е добра за компания, в която можете да бъдете естествени.
Овен (21.03 - 20.04)
Краят на работната седмица Ви подканва да намалите темпото и да не се опитвате да контролирате всяка подробност. Част от задачите могат да бъдат свършени по-лесно, ако си позволите повече тишина и концентрация. В отношенията е добре да слушате внимателно, защото не всичко важно ще бъде казано директно. Оставете сложните решения за момент, в който имате повече яснота. Вечерта е подходяща за почивка и време далеч от излишен шум.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И въпреки това
11:19 25.09.2026
2 Ще кара
Коментиран от #7
11:20 25.09.2026
3 Гост
Коментиран от #10
11:20 25.09.2026
4 Ще се движи
11:21 25.09.2026
5 Грозев е еничарин
11:23 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Докато
До коментар #2 от "Ще кара":Има офци, ще има и офчари!
11:25 25.09.2026
8 Граф Сен Жермен
11:27 25.09.2026
9 Грозев е еничарин
11:28 25.09.2026
10 Ще има и още
До коментар #3 от "Гост":Дали ще им наложат данък свръхпечалба ? Стига да не се водят по данъчните им декларации, където вероятно са живи да ги оплачеш. Пък и возилото вероятно се води на името на шуренайката - инвалид.
Абе накратко прав си - тия са така....
11:30 25.09.2026
11 народ и телевизии
11:33 25.09.2026
12 Героиня на прехода
Коментиран от #14, #15
11:37 25.09.2026
13 Малко Данска
11:41 25.09.2026
14 Брей, брей
До коментар #12 от "Героиня на прехода":Направо казваш, жив да го ожалиш Малката Перука? А да знаеш случайно Дъртата Перука колко милиона остави като се гътна?
Коментиран от #18
11:43 25.09.2026
15 Хаха
До коментар #12 от "Героиня на прехода":Познай, кой е бил дизайнера? 😅
Бас слагам, че и той има пръст в тоя фалит😉
11:56 25.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хирург
12:03 25.09.2026
18 газо
До коментар #14 от "Брей, брей":Ми ние не знаем, ама ти можеш да ни светнеш.
12:08 25.09.2026
19 ясно е
12:12 25.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 немо
12:16 25.09.2026
22 Поздрави
Коментиран от #25
12:20 25.09.2026
23 Перо
12:33 25.09.2026
24 Тая все я бъркам с Банова
То как да не ги объркаш - и тях и мъжете им - удари едните, е.. другите или обратно - все калъфи (за мебели)
12:43 25.09.2026
25 Разбира се , че може
До коментар #22 от "Поздрави":но следва Eat the rich
предполагам не ти стига пипето да поровиш където трябва - та ще те упътя - Френската революция, Бейби ...
Нищо лично.
12:46 25.09.2026
26 Мдада...
12:48 25.09.2026
27 Факт
12:54 25.09.2026