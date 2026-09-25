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Владимир Зомбори с музикален дебют: пусна първата си песен „Непрестанно“ (ВИДЕО)

Владимир Зомбори с музикален дебют: пусна първата си песен „Непрестанно“ (ВИДЕО)

25 Септември, 2026 11:31 505 4

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  • музика-
  • първа песен

Актьорът ще се представя на музикалната сцена с фамилията си ZOMBORI

Владимир Зомбори с музикален дебют: пусна първата си песен „Непрестанно“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Artvent
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Познаваме Владимир Зомбори от театъра, киното и телевизията - все пространства, които го предизвикват да излезе от себе си и да влезе в света на някой друг.

През годините обаче той неведнъж е давал знак, че извън актьорството има и друга територия, която го вълнува, а именно тази на музиката. Затова той прави следващата крачка и влиза в ролята на музикален изпълнител под псевдонимa ZOMBORI.

Първият резултат от тази посока е дебютният му сингъл “Непрестанно”, който излезе на 24 септември в 19:00 ч.

Песента разкрива фин и мелодичен вокал, съвременно и деликатно звучене, с акцент върху мелодията, атмосферата и емоцията. Музиката и аранжиментът са създадени от ZOMBORI, Пламен Денчев и Алекс Валериев, а текстът е написан в съавторство с Прея.

Така още в първия си проект ZOMBORI застава не само пред микрофона, но и в самия процес на авторство. Към „Непрестанно“ има и видео, реализирано от млад творчески екип с режисьор Филип Круз, фотограф и стилист Даниела Йорданова, оператор Ангел Ангелов и осветител Даниел Димитров. Визуалната концепция продължава естетиката на песента и изгражда собствен свят около нея.

За Владимир Зомбори музиката не е рязък завой от познатото, а ново изразно средство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!

    4 4 Отговор
    Много кадърен пич! Да е жив и здрав и да има успех!

    11:34 25.09.2026

  • 2 Бегай бе, артисссс

    9 3 Отговор
    Още един, който за два лева нормална работа никога не е свършил.

    Коментиран от #4

    11:34 25.09.2026

  • 3 Леле...

    6 2 Отговор
    Колко зле! Предсатавям си как двама дрогирани паветника се поклащат оцъклени на това...
    Е, и родата може да му каже добра дума...

    11:35 25.09.2026

  • 4 хм,хм

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бегай бе, артисссс":

    Някои хора имат талант и нещо в главата, не е нужно да маат с лопатата по цял ден като тебе!

    11:40 25.09.2026