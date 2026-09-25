Владимир Зомбори с музикален дебют: пусна първата си песен „Непрестанно“ (ВИДЕО)

Познаваме Владимир Зомбори от театъра, киното и телевизията - все пространства, които го предизвикват да излезе от себе си и да влезе в света на някой друг.
През годините обаче той неведнъж е давал знак, че извън актьорството има и друга територия, която го вълнува, а именно тази на музиката. Затова той прави следващата крачка и влиза в ролята на музикален изпълнител под псевдонимa ZOMBORI.
Първият резултат от тази посока е дебютният му сингъл “Непрестанно”, който излезе на 24 септември в 19:00 ч.
Песента разкрива фин и мелодичен вокал, съвременно и деликатно звучене, с акцент върху мелодията, атмосферата и емоцията. Музиката и аранжиментът са създадени от ZOMBORI, Пламен Денчев и Алекс Валериев, а текстът е написан в съавторство с Прея.
Така още в първия си проект ZOMBORI застава не само пред микрофона, но и в самия процес на авторство. Към „Непрестанно“ има и видео, реализирано от млад творчески екип с режисьор Филип Круз, фотограф и стилист Даниела Йорданова, оператор Ангел Ангелов и осветител Даниел Димитров. Визуалната концепция продължава естетиката на песента и изгражда собствен свят около нея.
За Владимир Зомбори музиката не е рязък завой от познатото, а ново изразно средство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!!!
11:34 25.09.2026
2 Бегай бе, артисссс
Коментиран от #4
11:34 25.09.2026
3 Леле...
Е, и родата може да му каже добра дума...
11:35 25.09.2026
4 хм,хм
До коментар #2 от "Бегай бе, артисссс":Някои хора имат талант и нещо в главата, не е нужно да маат с лопатата по цял ден като тебе!
11:40 25.09.2026