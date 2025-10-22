Висока начална цена провали продажбата на посмъртната маска на Висоцки

Посмъртната бронзова маска на актьора, поета и музикант Владимир Висоцки не успя да се продаде на търг в Монако поради високата начална цена, съобщи източник от аукционната къща Hermitage Fine Art в Монте Карло.
Наддаванията са приемани лично на търга в хотел „Метропол“, както и по телефона и онлайн.
Началната цена е била 100 000 евро. Маската е предоставена от вдовицата на актьора, френската филмова актриса и писателка Марина Влади. Тя носи инициалите на Влади и годината на създаването си (1980 г.). Оригиналната гипсова маска е изработена от съветския скулптор Юрий Василиев, който е направил и отливка на лявата ръка на Висоцки.
„Поезията на Висоцки е позната и обичана не само в Русия, но и във Франция. Той беше забележителен човек със забележителна съдба! За мен съюзът на Висоцки и Марина Влади е ясно свидетелство за родството между руската и френската култура. Надявам се, че този лот ще се появи на следващия търг и ще заинтересува колекционерите“, каза Ирина Дюбоа, генерален секретар на Френско-руската асоциация за диалог.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво значение има една посмъртна
Никой не може да провали Владимир Висоцки, за геният и всяка грешна стъпка е откритие, никой не може да провали геният на Висоцки, никой.
11:24 22.10.2025
2 Механик
11:26 22.10.2025
3 Ако
Коментиран от #5
11:46 22.10.2025
4 Бях изумен!
И разхождайки се из парка,бях приятно изненадан,виждайки бюст-паметник на Висоцки,с негов вълнуващ цитат на мрамора...👍!
11:58 22.10.2025
5 А нещо по -...интересно...?!
До коментар #3 от "Ако":Не можа ли да измисли единствената ти мозъчна клетка...?!
11:59 22.10.2025
6 нннн
,,Кто то скупо и четкo
Отсчитал нам часьi..."
12:04 22.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.