Висока начална цена провали продажбата на посмъртната маска на Висоцки

Посмъртната бронзова маска на актьора, поета и музикант Владимир Висоцки не успя да се продаде на търг в Монако поради високата начална цена, съобщи източник от аукционната къща Hermitage Fine Art в Монте Карло.

Наддаванията са приемани лично на търга в хотел „Метропол“, както и по телефона и онлайн.

Началната цена е била 100 000 евро. Маската е предоставена от вдовицата на актьора, френската филмова актриса и писателка Марина Влади. Тя носи инициалите на Влади и годината на създаването си (1980 г.). Оригиналната гипсова маска е изработена от съветския скулптор Юрий Василиев, който е направил и отливка на лявата ръка на Висоцки.

„Поезията на Висоцки е позната и обичана не само в Русия, но и във Франция. Той беше забележителен човек със забележителна съдба! За мен съюзът на Висоцки и Марина Влади е ясно свидетелство за родството между руската и френската култура. Надявам се, че този лот ще се появи на следващия търг и ще заинтересува колекционерите“, каза Ирина Дюбоа, генерален секретар на Френско-руската асоциация за диалог.