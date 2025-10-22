Новини
Висока начална цена провали продажбата на посмъртната маска на Висоцки

Висока начална цена провали продажбата на посмъртната маска на Висоцки

22 Октомври, 2025 11:16

Началната цена е била 100 000 евро

Висока начална цена провали продажбата на посмъртната маска на Висоцки - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Посмъртната бронзова маска на актьора, поета и музикант Владимир Висоцки не успя да се продаде на търг в Монако поради високата начална цена, съобщи източник от аукционната къща Hermitage Fine Art в Монте Карло.

Наддаванията са приемани лично на търга в хотел „Метропол“, както и по телефона и онлайн.

Началната цена е била 100 000 евро. Маската е предоставена от вдовицата на актьора, френската филмова актриса и писателка Марина Влади. Тя носи инициалите на Влади и годината на създаването си (1980 г.). Оригиналната гипсова маска е изработена от съветския скулптор Юрий Василиев, който е направил и отливка на лявата ръка на Висоцки.

„Поезията на Висоцки е позната и обичана не само в Русия, но и във Франция. Той беше забележителен човек със забележителна съдба! За мен съюзът на Висоцки и Марина Влади е ясно свидетелство за родството между руската и френската култура. Надявам се, че този лот ще се появи на следващия търг и ще заинтересува колекционерите“, каза Ирина Дюбоа, генерален секретар на Френско-руската асоциация за диалог.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Какво значение има една посмъртна

    2 0 Отговор
    маска, някакви пари?

    Никой не може да провали Владимир Висоцки, за геният и всяка грешна стъпка е откритие, никой не може да провали геният на Висоцки, никой.

    11:24 22.10.2025

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    Голям фен съм на Висоцки, но дори да имах излишни пари, не бих купил подобно нещо. Дори не мога да разбера що за човек би купил посмъртна маска.

    11:26 22.10.2025

  • 3 Ако

    0 3 Отговор
    Пуснат помъртната маска на Путин ,ще има голям интерес ,нашите копейки от сега отделят по 20 копейки на ден за покупката и

    Коментиран от #5

    11:46 22.10.2025

  • 4 Бях изумен!

    5 0 Отговор
    На почивка съм във Вършец...!
    И разхождайки се из парка,бях приятно изненадан,виждайки бюст-паметник на Висоцки,с негов вълнуващ цитат на мрамора...👍!

    11:58 22.10.2025

  • 5 А нещо по -...интересно...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ако":

    Не можа ли да измисли единствената ти мозъчна клетка...?!

    11:59 22.10.2025

  • 6 нннн

    1 0 Отговор
    Предпочитам да слушам песните му. Какво ще й гледам на маската?
    ,,Кто то скупо и четкo
    Отсчитал нам часьi..."

    12:04 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.