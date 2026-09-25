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Управителят на БНБ: Допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп кредит

Управителят на БНБ: Допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп кредит

25 Септември, 2026 14:39 687 32

  • димитър радев-
  • допълнително облагане-
  • банкови печалби-
  • скъпи кредити

Формално допълнителният данък ще бъде платен от банките, но икономическата му тежест не е задължително да остане при тях. Банките могат да реагират чрез по-ниски дивиденти, но и чрез промени в лихвите по кредитите и депозитите, затягане на условията за отпускане на заеми или преструктуриране на активите си, коментира още Димитър Радев

Управителят на БНБ: Допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп кредит - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране, предупреди управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев.

„Вдигането на данъци има цена“, посочи Радев в изявление, публикувано на сайта на БНБ, цитирано от БТА. Според него, когато данъкът засяга финансовото посредничество, част от тежестта може да бъде прехвърлена извън формалния данъкоплатец.

БНБ не заема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети, а представя професионална оценка на възможните последици за финансовата система и икономиката, уточни той. Предложението има ясна бюджетна логика и очакваният приход може да бъде изчислен сравнително лесно, но „макроикономическата сметка е по-различна“.

Печалбата на банките е не само данъчна основа, но и основен вътрешен източник за формиране на капитал, посочи управителят на БНБ. От капитала зависи способността им да поемат риск, да предоставят кредити и да покриват загуби при неблагоприятно икономическо развитие.

Като пример той припомни мерките за укрепване на капитала и ликвидността на банковата система през 2020 г. и въведения от банките частен мораториум върху плащанията по кредити. Към септември същата година отсрочените задължения са надхвърлили 9 млрд. лева. Натрупаните резерви са позволили на банките да поемат временния натиск, а на предприятията и домакинствата – да получат време за преодоляване на шока.

Затова текущата банкова печалба не е само доход, който може да бъде разпределен, а ресурс, който поддържа кредитирането и устойчивостта на системата при бъдещи сътресения, посочи управителят на БНБ.

Според него използването на периода 2020–2025 г. като база за определяне на „свръхпечалба“ също трябва да бъде анализирано внимателно. Този период включва пандемията, необичайно ниските лихви, инфлационния и енергийния шок и последвалата рязка промяна на лихвената среда. Началната 2020 г. беше кризисна година със силно понижена банкова печалба, поради което част от последвалото възстановяване може да бъде представено като извънредно висока доходност.

През същите години нараснаха банковите баланси, кредитните портфейли и капиталът. Затова по-високата номинална печалба може да включва икономическа рента, но може да отразява и нормална възвръщаемост върху по-голям капитал и поет допълнителен риск, обясни Радев.

Формално допълнителният данък ще бъде платен от банките, но икономическата му тежест не е задължително да остане при тях. Банките могат да реагират чрез по-ниски дивиденти, но и чрез промени в лихвите по кредитите и депозитите, затягане на условията за отпускане на заеми или преструктуриране на активите си.

За домакинствата това може да означава по-скъп или по-трудно достъпен кредит, а за предприятията – по-висока цена на капитала. От нея зависи кои инвестиционни проекти ще бъдат осъществени. Степента, в която тежестта ще бъде прехвърлена към клиентите, „трябва да бъде измерена, а не предполагана“, подчерта управителят на БНБ.
Радев посочи и възможното отражение върху държавното финансиране. Българските банки са сред основните институционални инвеститори в държавни ценни книжа. Ако по-високата цена на капитала ги насочи към нискорисков държавен дълг за сметка на частното кредитиране, предприятията и домакинствата ще получат по-малко финансиране. Ако банките ограничат вложенията си в държавни ценни книжа, последицата може да бъде по-висока цена за финансиране на бюджета.

Този ефект е особено важен при значителна необходимост от нов държавен дълг, отбеляза Радев. Приходът от извънредния данък може да бъде еднократен, докато по-високата лихва по дългосрочните държавни облигации се плаща през целия им срок.

Допълнителното облагане може да има и обратен ефект върху останалите бюджетни приходи. Ако по-скъпият или по-ограничен кредит забави инвестициите и потреблението, по-ниската икономическа активност ще свие основата за събиране на ДДС, корпоративни данъци, данъци върху доходите и осигурителни вноски. Затова брутният приход от мярката не е равен на нейния нетен фискален резултат, посочи Радев.

След присъединяването към еврозоната България трябва да насочи усилията си към ускоряване на инвестициите, производителността и реалното сближаване с по-развитите европейски икономики, заяви управителят на БНБ. Това изисква предвидима данъчна среда, дисциплинирана бюджетна политика и финансов сектор, способен да насочва средства към продуктивни частни инвестиции.

Радев открои и възможно противоречие между макропруденциалната и фискалната политика. БНБ изисква банките да натрупват капиталови буфери при силно кредитиране и висока рентабилност, докато допълнителният данък би иззел част от ресурса, от който се формират тези буфери. Ако едновременно отслабнат фискалните и банковите резерви, държавата ще има по-малко възможности да реагира при криза, а банките – по-ограничен капацитет да поддържат кредитирането.

Банковата система е „добре капитализирана, ликвидна и рентабилна“ и няма основание въпросът да бъде представян като непосредствен риск за финансовата стабилност, подчерта Радев. Основният въпрос според него е дали предложената мярка ще подобри общия икономически резултат.

Преди окончателното решение бюджетната оценка трябва да бъде допълнена с анализ на въздействието върху банковия капитал, кредитирането, лихвите, инвестициите, растежа, останалите данъчни приходи и цената на държавното финансиране. Според Радев анализът трябва да включва базов и неблагоприятен сценарий и да отчита взаимодействието с паричната политика и мерките за финансова устойчивост.

Това не е аргумент в защита на банковите печалби или срещу правото на правителството да предлага данъчни промени, уточни управителят на БНБ. Става дума за разликата между „счетоводната сметка“ и оценката на цялостните последици за икономиката и публичните финанси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Равносметка

    31 4 Отговор
    Е то не е задължително всеки да взима кредит. Едно време хората не взимаха кредити, а спестяваха и после пак и обраха спестяванията с нахлуването на капитализма в територията.

    14:46 25.09.2026

  • 2 Кина

    0 0 Отговор
    86 г от Връщането на южна добруджа благодарение на което ядете ХЛЯБ от факти..!

    14:49 25.09.2026

  • 3 Кина

    19 2 Отговор
    86 г от Връщането на южна добруджа благодарение на което ядете ХЛЯБ .!

    14:50 25.09.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    40 2 Отговор
    Ето един от водещите негодници в държавата!

    14:52 25.09.2026

  • 5 Зеления

    34 2 Отговор
    На снимката - един от многото предатели на България !

    14:52 25.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    36 1 Отговор
    Господин мръсник! Ако може да не ревем за банките а?!
    Те каквото "харчат" за допълнителното облагане си ги взимат не от кредит а от такси и от спестени лихви по депозити - на запад вече може да намериш и по 4% лихва по депозит, при нас още ги държат на 0,И!!!
    И господин мръсник - нека не циврим за банките щото те в момента имат едни 30-40 милиарда за кредитен ресурс! Ако искат да вдигат лихви - екстра! Това всъщност е първа стъпка към спиране на инфлацията!... а тарикатите със заемите да си плащат!

    14:57 25.09.2026

  • 7 Смъркача

    34 2 Отговор
    Един отвратителен българомразец - покри фалшивите данни за еврозоната и обрече всички на обедняване

    Коментиран от #9

    15:00 25.09.2026

  • 8 Едно

    22 2 Отговор
    е сигурно, че банките няма да пострадат. Ще вдигнат лихвите по кредитите и различните такси. Ще въведат отрицателна лихва по депозитите и т.н. и ще си докарат приходи които с ще си покрият новото облагане.

    15:00 25.09.2026

  • 9 А не

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смъркача":

    всички обедняват, той със сигурност не е обеднял.

    15:02 25.09.2026

  • 10 сноу

    22 2 Отговор
    Ако търсите мижитурка ето я...но тази е с много екстри..продажна ,алчна,озъртаща се и винаги с отворена уста..

    15:05 25.09.2026

  • 11 Ала бала

    17 2 Отговор
    БНБ не е никаква банка, камо ли финансова институция. В България всички търговски банки са на чужди държави.Та в този ред на мисли и тоя събира пликове с пари за благодарност от тия крадци.

    15:11 25.09.2026

  • 12 Мнение

    11 0 Отговор
    БНБ трябва да забрани бързите кредити

    15:12 25.09.2026

  • 13 Сетил се без

    6 2 Отговор
    да съгласува с управляващите се
    Смишен

    15:12 25.09.2026

  • 14 Този

    12 2 Отговор
    То не е задължително и сегашните банкери да останат на постовете си

    15:18 25.09.2026

  • 15 цъ цъ цъ

    12 2 Отговор
    на този нафталин имате ли си на идея колко му е заплатата

    15:19 25.09.2026

  • 16 Перо

    13 2 Отговор
    Тоя костовист никога не го е интересувал българския интерес, винаги е работил за чуждите банки!

    15:20 25.09.2026

  • 17 Читател

    9 0 Отговор
    Поредния национален предател.

    15:25 25.09.2026

  • 18 такива уруди

    4 0 Отговор
    трябва да висят по лампите

    15:31 25.09.2026

  • 19 ежко

    3 0 Отговор
    Така ли Митко?Може да доведе до по скъп кредит казваш?Ами нали и спечелените пари от по-скъпия кредит ще им вземат?Защо кредита да е скъп, когато каквото и да спечелиш, пак ще ти го вземат?Нещо не ми се вързва логиката ти?Или нарочно си ги плещиш подобни?
    Напротив. при облагане на свръхпечалбите, може да намалят банковите такси.По моята логика.

    15:32 25.09.2026

  • 20 Алчни банкери

    3 0 Отговор
    Милиарди печелят, на гърба на народа

    15:32 25.09.2026

  • 21 НАЛИ

    2 0 Отговор
    Ако банките дават лихви по депозитите , ще им се намали печалбата .Но те са лакоми, голям обем депозити и още по голяма печалба и от кредити .
    Тук трябва да се намеси БНБ, и да защитава "народа" а не грабителите- банките !!!

    15:32 25.09.2026

  • 22 Даа!

    3 0 Отговор
    Стрина Лагард ,спешно се е обадила на подчинения си шеф,на филиала,наречен БНБ.Какво друго да каже; Поднася ни за сравнение 2020 г,но до влизането ни в клуба на богатите,банките у нас задължително имаха 15% резерв - буфер.Сега,е само 1%. Просто на стрина Лагард и трябват милиарди и още милиарди от филиалите в ЕС.Как така,някакъв си Радев,ще им намали печалбата и дивидента? Нали ЕЦБ е готова да подкрепи всяка банка,в еврозоната,( така ни успиваха,за да приемем еврото)при възникнали трудности,да не се допусне повишаване на лихвените проценти? Нагнетява страх в народа,за да не тръгне правителството на подобна крачка.

    15:33 25.09.2026

  • 23 Не знам друго

    4 0 Отговор
    Не знам друго,но едно знам със сигурност: Дадеш ли домашната кесия на комшията,той да ти управлява финансите,ти си никой! Това направи Ганчо Гугларев,със своето имотентно поведение,още миналата година.Когато сглобката на бегом,поиска извънредно Конвергентен доклад за еврозоната.Тогава( ако бяхме нация) държавата щеше да ври от протести.Сега няма мърдане.Кесията ни,е в комшията!

    15:40 25.09.2026

  • 24 Народът прост

    1 0 Отговор
    Животът - тежък, скучен.
    Върхушката - лакеи и мошеници.

    15:41 25.09.2026

  • 25 Народът прост

    1 0 Отговор
    Животът - тежък, скучен.
    Върхушката - озъбено, алчьно, злобно куче.

    15:44 25.09.2026

  • 26 Народецътпрозд

    0 0 Отговор
    Животът - тежък, скучен.
    Върхушката - озъбено, алчьно кучье.

    15:45 25.09.2026

  • 27 Мишка от БНБ

    2 0 Отговор
    Щом в един пазар се формират свръх печалби, значи е монопол или картел, другарю управител. Щом държавата няма механизнми да го регулира (по твоята логика) значи си е узаконен картел.

    15:45 25.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ......-

    2 0 Отговор
    Високоплатеният ЦАР вул нищоправец е само адвокат на картела на бан(Д)ките.

    15:50 25.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тояиродатаму

    0 0 Отговор
    тярбва да бъдат ттричани

    15:54 25.09.2026

  • 32 хихи

    0 0 Отговор
    а по дебитите, ше има ли по-високи лихви...

    15:54 25.09.2026

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