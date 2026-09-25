Управителят на БНБ: Допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп кредит

Предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране, предупреди управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев.
„Вдигането на данъци има цена“, посочи Радев в изявление, публикувано на сайта на БНБ, цитирано от БТА. Според него, когато данъкът засяга финансовото посредничество, част от тежестта може да бъде прехвърлена извън формалния данъкоплатец.
БНБ не заема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети, а представя професионална оценка на възможните последици за финансовата система и икономиката, уточни той. Предложението има ясна бюджетна логика и очакваният приход може да бъде изчислен сравнително лесно, но „макроикономическата сметка е по-различна“.
Печалбата на банките е не само данъчна основа, но и основен вътрешен източник за формиране на капитал, посочи управителят на БНБ. От капитала зависи способността им да поемат риск, да предоставят кредити и да покриват загуби при неблагоприятно икономическо развитие.
Като пример той припомни мерките за укрепване на капитала и ликвидността на банковата система през 2020 г. и въведения от банките частен мораториум върху плащанията по кредити. Към септември същата година отсрочените задължения са надхвърлили 9 млрд. лева. Натрупаните резерви са позволили на банките да поемат временния натиск, а на предприятията и домакинствата – да получат време за преодоляване на шока.
Затова текущата банкова печалба не е само доход, който може да бъде разпределен, а ресурс, който поддържа кредитирането и устойчивостта на системата при бъдещи сътресения, посочи управителят на БНБ.
Според него използването на периода 2020–2025 г. като база за определяне на „свръхпечалба“ също трябва да бъде анализирано внимателно. Този период включва пандемията, необичайно ниските лихви, инфлационния и енергийния шок и последвалата рязка промяна на лихвената среда. Началната 2020 г. беше кризисна година със силно понижена банкова печалба, поради което част от последвалото възстановяване може да бъде представено като извънредно висока доходност.
През същите години нараснаха банковите баланси, кредитните портфейли и капиталът. Затова по-високата номинална печалба може да включва икономическа рента, но може да отразява и нормална възвръщаемост върху по-голям капитал и поет допълнителен риск, обясни Радев.
Формално допълнителният данък ще бъде платен от банките, но икономическата му тежест не е задължително да остане при тях. Банките могат да реагират чрез по-ниски дивиденти, но и чрез промени в лихвите по кредитите и депозитите, затягане на условията за отпускане на заеми или преструктуриране на активите си.
За домакинствата това може да означава по-скъп или по-трудно достъпен кредит, а за предприятията – по-висока цена на капитала. От нея зависи кои инвестиционни проекти ще бъдат осъществени. Степента, в която тежестта ще бъде прехвърлена към клиентите, „трябва да бъде измерена, а не предполагана“, подчерта управителят на БНБ.
Радев посочи и възможното отражение върху държавното финансиране. Българските банки са сред основните институционални инвеститори в държавни ценни книжа. Ако по-високата цена на капитала ги насочи към нискорисков държавен дълг за сметка на частното кредитиране, предприятията и домакинствата ще получат по-малко финансиране. Ако банките ограничат вложенията си в държавни ценни книжа, последицата може да бъде по-висока цена за финансиране на бюджета.
Този ефект е особено важен при значителна необходимост от нов държавен дълг, отбеляза Радев. Приходът от извънредния данък може да бъде еднократен, докато по-високата лихва по дългосрочните държавни облигации се плаща през целия им срок.
Допълнителното облагане може да има и обратен ефект върху останалите бюджетни приходи. Ако по-скъпият или по-ограничен кредит забави инвестициите и потреблението, по-ниската икономическа активност ще свие основата за събиране на ДДС, корпоративни данъци, данъци върху доходите и осигурителни вноски. Затова брутният приход от мярката не е равен на нейния нетен фискален резултат, посочи Радев.
След присъединяването към еврозоната България трябва да насочи усилията си към ускоряване на инвестициите, производителността и реалното сближаване с по-развитите европейски икономики, заяви управителят на БНБ. Това изисква предвидима данъчна среда, дисциплинирана бюджетна политика и финансов сектор, способен да насочва средства към продуктивни частни инвестиции.
Радев открои и възможно противоречие между макропруденциалната и фискалната политика. БНБ изисква банките да натрупват капиталови буфери при силно кредитиране и висока рентабилност, докато допълнителният данък би иззел част от ресурса, от който се формират тези буфери. Ако едновременно отслабнат фискалните и банковите резерви, държавата ще има по-малко възможности да реагира при криза, а банките – по-ограничен капацитет да поддържат кредитирането.
Банковата система е „добре капитализирана, ликвидна и рентабилна“ и няма основание въпросът да бъде представян като непосредствен риск за финансовата стабилност, подчерта Радев. Основният въпрос според него е дали предложената мярка ще подобри общия икономически резултат.
Преди окончателното решение бюджетната оценка трябва да бъде допълнена с анализ на въздействието върху банковия капитал, кредитирането, лихвите, инвестициите, растежа, останалите данъчни приходи и цената на държавното финансиране. Според Радев анализът трябва да включва базов и неблагоприятен сценарий и да отчита взаимодействието с паричната политика и мерките за финансова устойчивост.
Това не е аргумент в защита на банковите печалби или срещу правото на правителството да предлага данъчни промени, уточни управителят на БНБ. Става дума за разликата между „счетоводната сметка“ и оценката на цялостните последици за икономиката и публичните финанси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Равносметка
14:46 25.09.2026
2 Кина
14:49 25.09.2026
3 Кина
14:50 25.09.2026
4 Мдаа!🤔
14:52 25.09.2026
5 Зеления
14:52 25.09.2026
6 ДрайвингПлежър
Те каквото "харчат" за допълнителното облагане си ги взимат не от кредит а от такси и от спестени лихви по депозити - на запад вече може да намериш и по 4% лихва по депозит, при нас още ги държат на 0,И!!!
И господин мръсник - нека не циврим за банките щото те в момента имат едни 30-40 милиарда за кредитен ресурс! Ако искат да вдигат лихви - екстра! Това всъщност е първа стъпка към спиране на инфлацията!... а тарикатите със заемите да си плащат!
14:57 25.09.2026
7 Смъркача
Коментиран от #9
15:00 25.09.2026
8 Едно
15:00 25.09.2026
9 А не
До коментар #7 от "Смъркача":всички обедняват, той със сигурност не е обеднял.
15:02 25.09.2026
10 сноу
15:05 25.09.2026
11 Ала бала
15:11 25.09.2026
12 Мнение
15:12 25.09.2026
13 Сетил се без
Смишен
15:12 25.09.2026
14 Този
15:18 25.09.2026
15 цъ цъ цъ
15:19 25.09.2026
16 Перо
15:20 25.09.2026
17 Читател
15:25 25.09.2026
18 такива уруди
15:31 25.09.2026
19 ежко
Напротив. при облагане на свръхпечалбите, може да намалят банковите такси.По моята логика.
15:32 25.09.2026
20 Алчни банкери
15:32 25.09.2026
21 НАЛИ
Тук трябва да се намеси БНБ, и да защитава "народа" а не грабителите- банките !!!
15:32 25.09.2026
22 Даа!
15:33 25.09.2026
23 Не знам друго
15:40 25.09.2026
24 Народът прост
Върхушката - лакеи и мошеници.
15:41 25.09.2026
25 Народът прост
Върхушката - озъбено, алчьно, злобно куче.
15:44 25.09.2026
26 Народецътпрозд
Върхушката - озъбено, алчьно кучье.
15:45 25.09.2026
27 Мишка от БНБ
15:45 25.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ......-
15:50 25.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тояиродатаму
15:54 25.09.2026
32 хихи
15:54 25.09.2026