След Сашо Кадиев и Джино Бианкалана шофира с телефон в ръка и дете без колан на предната седалка (ВИДЕО)

След като Емрах Стораро остана без книжка заради провинения на пътя, а малко след това и Сашо Кадиев беше глобен за шофиране и използване на телефон, докато вози дъщеря си на предната седалка, сега подобни кадри в социалните мрежи се появиха и с победителя от „Биг Брадър“ Джино Бианкалана.
В клип, публикуван от самия него в социалните мрежи, се вижда как риалити героят шофира с телефон в ръка, а изглежда, че е без поставен предпазен колан, докато до него на предната седалка пътува малко момиче, което също не изглежда с поставен предпазен колан, пише Шоу Блиц. Това най-вероятно е дъщеричката на победителя от Биг Брадър.
Видеото бързо предизвика коментари в интернет, като много потребители обърнаха внимание именно на начина, по който е заснето. Момиченцето седи в скута на жена на пасажерското място, която снима цялата случка, а Джино кара с доста висока скорост, ако съдим по вятъра и пейзажа на фон.
Част от потребителите разкритикуваха поведението на риалити звездата, докато други призоваха да не се правят прибързани заключения само по кратък видеоклип.
Към момента Джино Бианкалана не е коментирал публично случая, но са изключени и коментарите към видеото. Няма официално потвърждение за нарушение на закона, а не е ясно дали компетентните органи ще извършат проверка по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......па
14:34 21.07.2026
2 Селянин
14:35 21.07.2026
3 Това не е нарушение
14:36 21.07.2026
4 кон статация
14:37 21.07.2026
5 Абсурдистан
Коментиран от #15
14:38 21.07.2026
6 изметта на обществото
14:40 21.07.2026
7 васил левки за тия ще да умирал
Джино Бианкалана
Емрах Стораро
какъв черен ген е довлякал хан Аспарух само
14:40 21.07.2026
8 оня с коня
Коментиран от #11, #21
14:41 21.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Така ще е!
Коментиран от #17
14:42 21.07.2026
11 Коня на оня
До коментар #8 от "оня с коня":Яде чиба е селско куче.
14:42 21.07.2026
12 ВИП
14:42 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Територията 00
14:48 21.07.2026
15 мм дааа
До коментар #5 от "Абсурдистан":не държава това а развъдник за примати
14:49 21.07.2026
16 Ха,ха
14:58 21.07.2026
17 наблюдател
До коментар #10 от "Така ще е!":Шиптъра независимо от тежкото си дишане и плоски и тъпи шеги да благодари на мама ,чието единствено достойнство са голотии в един филм.
15:00 21.07.2026
18 Бай Кольо
Пък и подобните му маймуни….
Я малко НАП на гости!
15:05 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахахаха
15:08 21.07.2026
21 На теб
До коментар #8 от "оня с коня":като ти гръмна ауспуха, какво стана? Поне няма да продължи твоя ГЕН.
15:21 21.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 МП4
15:34 21.07.2026
24 Ватманяк
15:41 21.07.2026
25 Спрете бе!
15:45 21.07.2026
26 Оз. Ген.Румянцев
15:47 21.07.2026
27 Кгг
15:51 21.07.2026
28 Някой
Що да не се направят на интерестни и те
16:01 21.07.2026
29 Левски
16:04 21.07.2026
30 Тити
16:04 21.07.2026
31 Циганин да си
Коментиран от #32
16:05 21.07.2026
32 А преди последните избори
До коментар #31 от "Циганин да си":беше ли проблем да си сиганин, перкусионисте?!?
16:21 21.07.2026