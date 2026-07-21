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След Сашо Кадиев и Джино Бианкалана шофира с телефон в ръка и дете без колан на предната седалка (ВИДЕО)

След Сашо Кадиев и Джино Бианкалана шофира с телефон в ръка и дете без колан на предната седалка (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 14:31 1 258 32

  • джино бианкалана-
  • биг брадър-
  • победител-
  • шофиране-
  • дете-
  • без колан

Риалити героят необезпокоявано шофира, докато момиченцето бута ръката му

След Сашо Кадиев и Джино Бианкалана шофира с телефон в ръка и дете без колан на предната седалка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като Емрах Стораро остана без книжка заради провинения на пътя, а малко след това и Сашо Кадиев беше глобен за шофиране и използване на телефон, докато вози дъщеря си на предната седалка, сега подобни кадри в социалните мрежи се появиха и с победителя от „Биг Брадър“ Джино Бианкалана.

В клип, публикуван от самия него в социалните мрежи, се вижда как риалити героят шофира с телефон в ръка, а изглежда, че е без поставен предпазен колан, докато до него на предната седалка пътува малко момиче, което също не изглежда с поставен предпазен колан, пише Шоу Блиц. Това най-вероятно е дъщеричката на победителя от Биг Брадър.

Видеото бързо предизвика коментари в интернет, като много потребители обърнаха внимание именно на начина, по който е заснето. Момиченцето седи в скута на жена на пасажерското място, която снима цялата случка, а Джино кара с доста висока скорост, ако съдим по вятъра и пейзажа на фон.

Част от потребителите разкритикуваха поведението на риалити звездата, докато други призоваха да не се правят прибързани заключения само по кратък видеоклип.

Към момента Джино Бианкалана не е коментирал публично случая, но са изключени и коментарите към видеото. Няма официално потвърждение за нарушение на закона, а не е ясно дали компетентните органи ще извършат проверка по случая.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......па

    35 0 Отговор
    Все са от контингента на хвалипръцковците малоумници.

    14:34 21.07.2026

  • 2 Селянин

    38 2 Отговор
    За първи път го чувам тоя. Една спирачка и момиченцето ще е размазано в таблото. После ще се реве по телевизиите, че отсрещния водач е виновен. На такива трябва да им отнемат родителските права.

    14:35 21.07.2026

  • 3 Това не е нарушение

    19 3 Отговор
    Кара по коларския път от селото му до местния язовир. Водил ги е да покаже на родата, къде и кога за първи път е усетил отварянето на халката.

    14:36 21.07.2026

  • 4 кон статация

    19 1 Отговор
    Докато глобите не станат като плоския данък, т.е. да са процент от доходите, скъпите возила ще печелят рейтинг от нарушаване правилата за движение в тик ток публикации и ще застрашават живота на обикновените шофьори.

    14:37 21.07.2026

  • 5 Абсурдистан

    26 0 Отговор
    Мдаа, държавата ни е пълна с примати.

    Коментиран от #15

    14:38 21.07.2026

  • 6 изметта на обществото

    17 0 Отговор
    Обаче смятат, че са по-по-най-най, обаче нанай.

    14:40 21.07.2026

  • 7 васил левки за тия ще да умирал

    21 1 Отговор
    ас само да питам и тия ли са Българи?

    Джино Бианкалана

    Емрах Стораро

    какъв черен ген е довлякал хан Аспарух само

    14:40 21.07.2026

  • 8 оня с коня

    4 10 Отговор
    дано вече гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    Коментиран от #11, #21

    14:41 21.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така ще е!

    19 0 Отговор
    От тримата двама са патладжани, а третия- шиптър.

    Коментиран от #17

    14:42 21.07.2026

  • 11 Коня на оня

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Яде чиба е селско куче.

    14:42 21.07.2026

  • 12 ВИП

    12 0 Отговор
    Циганинът

    14:42 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Територията 00

    9 0 Отговор
    Маминото поне е българче за разлика циганчето. Иначе за изтъкването пред всички колко са проости, са на един кантар.

    14:48 21.07.2026

  • 15 мм дааа

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абсурдистан":

    не държава това а развъдник за примати

    14:49 21.07.2026

  • 16 Ха,ха

    9 0 Отговор
    Селинджър пикчърс презънт ,Комплексар завинаги или селски бек на пътя🤣🤣

    14:58 21.07.2026

  • 17 наблюдател

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така ще е!":

    Шиптъра независимо от тежкото си дишане и плоски и тъпи шеги да благодари на мама ,чието единствено достойнство са голотии в един филм.

    15:00 21.07.2026

  • 18 Бай Кольо

    10 0 Отговор
    Що ни занимавате с тая тиня?
    Пък и подобните му маймуни….
    Я малко НАП на гости!

    15:05 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахахаха

    5 2 Отговор
    Български ценности!

    15:08 21.07.2026

  • 21 На теб

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    като ти гръмна ауспуха, какво стана? Поне няма да продължи твоя ГЕН.

    15:21 21.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 МП4

    1 0 Отговор
    Този клип е направен с цел провокация , единствено неодобрявам че детето няма колан защото е отпред , вс друго е безмислено като цяло :)

    15:34 21.07.2026

  • 24 Ватманяк

    3 0 Отговор
    Не знам кой е Джено Бакалина и не ме интересува. Новина пълнеж за хонорарче.

    15:41 21.07.2026

  • 25 Спрете бе!

    4 0 Отговор
    Аман от лилави братчеди!

    15:45 21.07.2026

  • 26 Оз. Ген.Румянцев

    5 0 Отговор
    Боклук до боклук са наредени.

    15:47 21.07.2026

  • 27 Кгг

    4 0 Отговор
    Джино мангалиана

    15:51 21.07.2026

  • 28 Някой

    3 0 Отговор
    Те като разбраха че глобата е само 51€
    Що да не се направят на интерестни и те

    16:01 21.07.2026

  • 29 Левски

    3 0 Отговор
    Как няма нарушение на закона. Има, и то голямо. Детето трябва да се вози отзад на специално столче, а са и без колани. Какви глупости пишете.

    16:04 21.07.2026

  • 30 Тити

    2 0 Отговор
    Това са хора без мозъчни клетки.

    16:04 21.07.2026

  • 31 Циганин да си

    2 3 Отговор
    в тая Муньоландия!

    Коментиран от #32

    16:05 21.07.2026

  • 32 А преди последните избори

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Циганин да си":

    беше ли проблем да си сиганин, перкусионисте?!?

    16:21 21.07.2026