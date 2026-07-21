След Сашо Кадиев и Джино Бианкалана шофира с телефон в ръка и дете без колан на предната седалка (ВИДЕО)

След като Емрах Стораро остана без книжка заради провинения на пътя, а малко след това и Сашо Кадиев беше глобен за шофиране и използване на телефон, докато вози дъщеря си на предната седалка, сега подобни кадри в социалните мрежи се появиха и с победителя от „Биг Брадър“ Джино Бианкалана.

В клип, публикуван от самия него в социалните мрежи, се вижда как риалити героят шофира с телефон в ръка, а изглежда, че е без поставен предпазен колан, докато до него на предната седалка пътува малко момиче, което също не изглежда с поставен предпазен колан, пише Шоу Блиц. Това най-вероятно е дъщеричката на победителя от Биг Брадър.

Видеото бързо предизвика коментари в интернет, като много потребители обърнаха внимание именно на начина, по който е заснето. Момиченцето седи в скута на жена на пасажерското място, която снима цялата случка, а Джино кара с доста висока скорост, ако съдим по вятъра и пейзажа на фон.

Част от потребителите разкритикуваха поведението на риалити звездата, докато други призоваха да не се правят прибързани заключения само по кратък видеоклип.

Към момента Джино Бианкалана не е коментирал публично случая, но са изключени и коментарите към видеото. Няма официално потвърждение за нарушение на закона, а не е ясно дали компетентните органи ще извършат проверка по случая.