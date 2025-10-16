Том Круз и Ана де Армас се разделиха

Холивудската двойка, която се опитваше да стои далеч от светлините на прожекторите - Том Круз и Ана де Армас, са сложили край на връзката си след по-малко от година заедно. Новината бе съобщена от The Sun и потвърдена от няколко независими източника, близки до актьорите.

По думите на техни познати, раздялата е настъпила „спокойно и без драма“. „Искрата между тях просто угасна, но те запазиха уважението и близостта си. В момента са в добри отношения и искат да останат приятели,“ коментира източник, цитиран от британското издание.

Том Круз, 63, и Ана де Армас, 37, бяха забелязани за първи път заедно през февруари тази година, когато папараци ги уловиха на романтична вечеря за Свети Валентин в Лондон. По-късно през лятото двамата прекараха време заедно на частна яхта край испанското крайбрежие и бяха видени да танцуват на концерт на Oasis на стадион „Уембли“. Връзката им бе потвърдена окончателно, след като през юли бяха заснети, държащи се за ръце във Върмонт.

Ана де Армас дори направи кратък коментар за отношенията им по време на участие в предаването Good Morning America, описвайки връзката като „забавна и вдъхновяваща“, и намекна, че двамата работят по общ филмов проект.

Според публикации на Page Six и People, раздялата е настъпила в края на септември, непосредствено след като актьорите приключили снимките на предстоящия си съвместен филм — шпионски трилър, продуциран от Paramount. Източници от обкръжението на Том Круз твърдят, че ангажиментите на двамата и постоянните пътувания са се оказали решаващ фактор за охладняването на отношенията им.

„И двамата са в различни етапи от живота си — Том е напълно отдаден на предстоящия Мисията Невъзможна 9, а Ана навлиза в нов период на кариерен растеж след успеха на Blonde и работата си по филмите на Netflix и Apple,“ посочва източник на Variety.

Въпреки кратката си връзка, двамата останали в приятелски отношения и, според приближени, поддържат контакт. „Няма скандал, просто двама професионалисти, които осъзнаха, че са по-добри като приятели,“ добавя източник на The Hollywood Reporter.

Том Круз има три брака зад гърба си – с актрисите Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс, от която има дъщеря Сури. Ана де Армас също има бурна любовна биография – била е омъжена за испанския актьор Марк Клотет, имала е връзка с Бен Афлек и през 2024 г. беше свързвана от испанската преса с доведения син на кубинския президент.

Новината за раздялата идва на фона на слухове, че Ана де Армас ще участва в нов проект на режисьора Сам Мендес, а Том Круз подготвя предстоящия си филм, който ще бъде заснет частично в космоса в партньорство с NASA и SpaceX.

Макар и кратък, романът между двамата се превърна в една от най-обсъжданите теми в холивудските среди през годината, а по всичко личи, че и след раздялата интересът към тях няма да стихне.