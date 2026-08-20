Новини
Любопитно »
Дакота Джонсън и Role Model се разделиха

Дакота Джонсън и Role Model се разделиха

20 Август, 2026 07:35 897 2

  • дакота джонсън-
  • role model-
  • тъкър пилсбъри-
  • разделиха

Актрисата и музикантът Тъкър Пилсбъри бяха свързвани от края на 2025 г.

Дакота Джонсън и Role Model се разделиха - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дакота Джонсън и певецът Role Model, чието истинско име е Тъкър Пилсбъри, са прекратили връзката си след по-малко от година заедно. Новината беше съобщена от E! News. Към момента представители на звездите не са коментирали официално причината за раздялата.

36-годишната актриса от „Петдесет нюанса сиво“ и 29-годишният музикант бяха забелязани за първи път заедно през декември 2025 г. Малко по-късно започнаха да се появяват редовно на срещи в Лос Анджелис и Ню Йорк, а през април източник на People определи отношенията им като „нещо повече от флирт“.

Романсът започна няколко месеца след окончателната раздяла на Дакота Джонсън с фронтмена на Coldplay Крис Мартин през юни 2025 г. Двамата имаха продължителна връзка с прекъсвания, започнала през 2017 г., като според американските медии са били сгодени в продължение на няколко години.

Връзката между Дакота Джонсън и Тъкър Пилсбъри постепенно стана все по-публична. През пролетта двамата бяха снимани да се държат за ръце и да се целуват, а близки до тях твърдяха, че актрисата харесва музиканта, но предпочита отношенията да се развиват бавно след дългогодишния ѝ романс с Крис Мартин.

Джонсън дори се включи в професионален проект на Role Model. Гласът ѝ присъства в песента „Love I You“ от албума му Chuck Timely & the Hourglass, където тя участва в кратка говорна част. Според People появата ѝ в записа е станала спонтанно, след като актрисата посетила студиото по време на работата по песента.

Само седмици преди информацията за раздялата Пилсбъри вече говореше по-открито за отношенията им и за съвместната им работа, което прави новината за края на романа изненадваща за феновете.

Преди Дакота Джонсън Тъкър Пилсбъри имаше връзка с инфлуенсърката Ема Чембърлейн между 2020 и 2023 г. Дакота Джонсън от своя страна в момента продължава работата си по нови филмови проекти, сред които „Verity“ с Ан Хатауей и Джош Хартнет.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    1 0 Отговор
    Да я мисля точно нея. Не е жената, която искам.

    07:41 20.08.2026

  • 2 въпросче

    2 1 Отговор
    "представители на звездите не са коментирали официално причината за раздялата." А представители на планетите коментирали ли са?

    08:27 20.08.2026