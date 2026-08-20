Дакота Джонсън и Role Model се разделиха

Дакота Джонсън и певецът Role Model, чието истинско име е Тъкър Пилсбъри, са прекратили връзката си след по-малко от година заедно. Новината беше съобщена от E! News. Към момента представители на звездите не са коментирали официално причината за раздялата.

36-годишната актриса от „Петдесет нюанса сиво“ и 29-годишният музикант бяха забелязани за първи път заедно през декември 2025 г. Малко по-късно започнаха да се появяват редовно на срещи в Лос Анджелис и Ню Йорк, а през април източник на People определи отношенията им като „нещо повече от флирт“.

Романсът започна няколко месеца след окончателната раздяла на Дакота Джонсън с фронтмена на Coldplay Крис Мартин през юни 2025 г. Двамата имаха продължителна връзка с прекъсвания, започнала през 2017 г., като според американските медии са били сгодени в продължение на няколко години.

Връзката между Дакота Джонсън и Тъкър Пилсбъри постепенно стана все по-публична. През пролетта двамата бяха снимани да се държат за ръце и да се целуват, а близки до тях твърдяха, че актрисата харесва музиканта, но предпочита отношенията да се развиват бавно след дългогодишния ѝ романс с Крис Мартин.

Джонсън дори се включи в професионален проект на Role Model. Гласът ѝ присъства в песента „Love I You“ от албума му Chuck Timely & the Hourglass, където тя участва в кратка говорна част. Според People появата ѝ в записа е станала спонтанно, след като актрисата посетила студиото по време на работата по песента.

Само седмици преди информацията за раздялата Пилсбъри вече говореше по-открито за отношенията им и за съвместната им работа, което прави новината за края на романа изненадваща за феновете.

Преди Дакота Джонсън Тъкър Пилсбъри имаше връзка с инфлуенсърката Ема Чембърлейн между 2020 и 2023 г. Дакота Джонсън от своя страна в момента продължава работата си по нови филмови проекти, сред които „Verity“ с Ан Хатауей и Джош Хартнет.