Млада българска гримьорка пренася холивудската философия за естествената красота в България

Петя Цветанова е от онези професионалисти, които инвестират непрекъснато в знания, за да ги пренесат в работата си. Макар да е завършила строителен техникум с архитектурна насоченост, любовта ѝ към изкуството и рисуването още в ученическите години я отвежда към света на грима. Днес Петя е един от най-търсените фрийланс гримьори и е убедена, че добрият грим няма за цел да скрие човека, а да подчертае най-красивото в него.

"Жената трябва да блести. Харесвам кожата да изглежда жива, сияйна и естествена. Да изравниш тена, без да го скриеш. Да подчертаеш очите по романтичен начин, без тежки линии и без усещането за маска", казва тя.

Една от най-големите ѝ професионални мечти се сбъдва в Турция, където посещава мастър класа на световноизвестния американски гримьор Патрик Та - човекът, който стои зад визиите на най-големите звезди в Холивуд и чиито техники промениха изцяло представите за модерния грим. Именно той популяризира тенденцията Creams over Powders – техника, при която кремообразните продукти се нанасят върху вече върху вече сложените прахообразни продукти, за да се постигне естествен обем и сияние вместо тежко матово покритие. За Петя това не е просто техника, а цяла философия.

"По нашите ширини подобен тип грим все още рядко се среща. Тук дълго време се търсеше плътното матово лице, а световните тенденции вече са съвсем различни."

Особено впечатление ѝ прави и подходът към веждите. Вместо силно ламинирани и фиксирани косъмчета, Патрик Та работи с прахообразни сенки и деликатно оформяне само по долната линия, така че естествената форма да остане водеща.

Според Петя Цветанова една от най-обсъжданите световни тенденции в момента е така наречената "скулптура" на лицето – комбинация от минимални естетични намеси, PDRN терапии, дълбока хидратация и професионални масажи, които подобряват качеството на кожата, вместо да променят чертите. Не крие, че именно тук България все още изостава.

"При нас често, когато дойде някоя тенденция, тя се приема прекалено буквално. В чужбина уголемените устни и прекомерните корекции отдавна не са модерни. Аз вярвам в малките корекции, когато е нужно да се постигне симетрия, защото човешкият мозък възприема именно симетрията като красива."

Петя е убедена, че перфектният грим започва много преди четките, което е и най-важния подход през летните месеци.

"Основата е здравата кожа. Почистването, хидратацията, правилната грижа, храненето и водата са много по-важни от най-скъпия фон дьо тен."

"Може би именно това е и най-голямата разлика между модерния грим и старите разбирания за красота. Днес най-желаната визия не е онази, която крие лицето, а тази, която позволява на истинската красота да бъде видяна.", споделя Петя от позицията на един от най-популярните млади мейк ъп артисти.