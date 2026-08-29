„Кръвта вода не става“: Започва най-българското риалити шоу

Десетият сезон на „Фермата: Кръвта вода не става“ започва този понеделник от 20 часа по bTV. Тази година водещите са четирима - Станислава Ганчева, Кристин Йотова, Йонислав Йотов – Тото, и Краси Радков.

„Много е трудно да говорим за новия сезон, защото хем не трябва да издаваме неща, хем искаме да кажем, че е много интересно“, сподели Краси Радков.

Този сезон ще участват 10 двойки, които имат роднински и семейни отношения.

„Това е различното от другите сезони. Точно това е спойката, която свързва двама души и показва, че „кръвта вода не става“. Защото до този момент, ако участниците са се борили един по един за наградата, сега, когато са двама, те се преоткриват в процеса на предаването“, посочи Станислава Ганчева.

По думите ѝ майката разбира, че дъщеря ѝ е способна на много повече неща и да преодолява в живота повече, отколкото тя си е мислила. „Бащата пък трябва да се смекчи малко под въздействието на дъщеря си, за да могат да имат успех в това предаване. Все пак социалната игра също е важна в подобни риалити формати“.

В този сезон ще видим и много български занаяти и традиции, защото тази година честваме 170 години от читалищната дейност в България. Затова всяка седмица в предаването ще гостуват различни състави от различни читалища. Също така всяка седмица ще влизат известни двойки да гостуват в риалити предаването.

„Най-много ми хареса, но най-трудно ми беше едно, че сме четиримата заедно. Много приятно си изкарахме, много се забавлявахме. Но и това ми беше най-трудно, защото в моменти, в които трябваше да сме сериозни, аз просто умирам от смях. Не мога да бъда сериозна“, разказа Кристин Йотова.

По думите ѝ е имало дни с много часове работа - над 12 часа. „И не знам защо тогава най-много ни избиваше на смях. Просто вече всичко ни беше смешно“.

„Много е трудно четирима водещи да са на терен и да се разбират само с поглед. Аз имам удоволствието да съм с Тото и Криси. Уникални хора, знаят кога да изчакат, кога да се включат. Просто се разбирахме без думи. Това е много рядко“, обясни Краси Радков.

„Много интересен сезон. Толкова неща се случват набързо – толкова ситуации, промени, обрати, връзки, скарвания. Имахме много, много сложни взаимоотношения вътре. Освен игрите, които бяха трудни“, допълни той.

„В най-тежките моменти се минава само с помощта на семейството и вярата в Господ. Аз съм много благодарен на Кристин. Дори и сега това, че съм и в ефир, и на сцената, и правя музика - нищо от това нямаше да се случи, ако не беше тя“, разказа Йонислав Йотов – Тото.

„Във „Фермата“ се случваше така, че когато двама души от една двойка искат да си направят забележка, те всъщност виждат себе си в другия. Единият иска да му дръпне ушите, но в същото време знае, че и той би постъпил по същия начин. Става огромна гама от усещания и чувства, които хем се изразяват, хем не могат“, посочи той.