Пи Диди може да бъде обвинен във връзка с убийството на Тупак

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Пи Диди“ Комбс може да се изправи пред наказателни обвинения във връзка с убийството на Тупак Шакур през 1996 г., пише британският вестник The Telegraph. Според изданието започналият процес срещу Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис може да отвори нова възможност за разследване на твърденията за предполагаема роля на Комбс в едно от най-известните убийства в историята на хип-хопа.

Към момента Шон Комбс не е обвинен за смъртта на Тупак Шакур и многократно е отричал да има каквато и да било връзка с убийството. Твърденията срещу него се основават основно на по-стари показания и изявления на Кефи Ди, които отново са във фокуса на вниманието покрай съдебния процес в Лас Вегас.

Дуейн Дейвис е единственият човек, срещу когото досега е повдигнато обвинение за убийството на Тупак. Прокуратурата твърди, че той е организирал нападението и е предоставил оръжието, въпреки че не е обвинен, че лично е стрелял по рапъра. Дейвис се признава за невинен.

Особено внимание привлича таен разговор на Дейвис с разследващи от 2008 г. Според представеното в съдебната зала той е твърдял, че Шон Комбс е искал защита от членове на бандата South Side Compton Crips по време на пребиваванията на изпълнители от Bad Boy Records в Лос Анджелис. Дейвис също така е заявил, че по време на среща в Западен Холивуд Комбс allegedly предложил 1 млн. долара за убийството на Тупак Шакур и основателя на Death Row Records Марион „Шуг“ Найт.

Тези твърдения никога не са довели до обвинение срещу Пи Диди. Самият музикален продуцент категорично е отричал да е поръчвал или участвал по какъвто и да било начин в убийството на Тупак Шакур. Към август 2026 г. властите не са го посочили като обвиняем по делото.

Тупак Шакур е прострелян на 7 септември 1996 г., докато пътува в BMW, управлявано от Шуг Найт, близо до Лас Вегас Стрип. Бял Cadillac се приближава до автомобила им на светофар и от него е открит огън. Тупак е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, на 13 септември, едва на 25 години.

Според прокуратурата атаката е била отмъщение за сбиване няколко часа по-рано в MGM Grand. Тупак Шакур и хора от обкръжението на Death Row Records нападнали Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън – племенник на Кефи Ди и член на South Side Compton Crips. Разследващите дълго време смятаха Андерсън за вероятния стрелец, но той винаги е отричал участие и е убит при несвързан инцидент през 1998 г.

Процесът срещу Дуейн Дейвис започна през август 2026 г., близо 30 години след смъртта на Тупак. В центъра на обвинението са неговите собствени интервюта, разкази пред полицията и мемоарите му от 2019 г. Защитата обаче настоява, че Дейвис многократно е преувеличавал и измислял подробности, за да печели популярност и пари.

Именно развитието на този процес според The Telegraph може да се окаже решаващо за това дали американските власти ще преценят, че съществуват достатъчно нови доказателства за евентуални действия и срещу Шон „Пи Диди“ Комбс. Засега обаче подобна възможност остава правна хипотеза, а не официално обявено обвинение.