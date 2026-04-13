„Женени от пръв поглед” ще конкурира „Ергенът” наесен

13 Април, 2026 17:08 471 10

В момента тече кастинг за желаещи да сключат брак с непознати

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

NOVA ще бори наесен „Ергенът” с друго романтично риалити – „Женени от пръв поглед”. Досега в ефир са излезли общо два сезона на това шоу. През септември се очаква и трети, съобщиха официално от телевизията, пише hotarena.net. В момента тече кастинг за желаещи да сключат брак с непознати, за да покажат по телевизията как се опознават с тях в хода на съвместния си живот.

„Уикенд” още преди месеци писа, че в NOVA подготвят завръщане на „Женени от пръв поглед” с трети сезон. Предишният беше излъчен преди цели 7 години, а първият – преди 11. Кастингът за предстоящото издание тече отдавна, но сега вече снимките на риалитито наближават, а явно от екипа не са успели да харесат подходящи участници, които да изнесат цял сезон с историите си. Затова се е наложило да засилят рекламата на третото издание и специално да канят хората да влязат в уредени бракове с непознати, както навремето са правели аристократите в цял свят в името на пари и благороднически титли. Тук целта уж ще е да се открие любовта, но няма как човек да не заподозре, че реалният мотив на участниците е да получат три месеца телевизионна слава.

Вече е официално обявено, че предстоящият сезон ще бъде на екран през есента. Точно по същото време по bTV се очаква втори сезон на „Ергенът: Любов в рая”. За него също върви кастинг. Разликата между двете предавания е, че участниците в „Ергенът” влизат в общо пространство с много други свободни хора, каквито са и самите те, и сред тези хора биха могли да си намерят своята половинка. В другия случай кандидатите имат среща с екипа на „Женени от пръв поглед”, за да обяснят какъв партньор търсят, а след това директно им намират половинка. Младоженците се запознават директно в ритуалната зала и трябва веднага да решат дали да кажат „Да!”, или пък „Не!”.

От Нова телевизия обещават да покажат в шоуто си „последните тенденции при избора на идеалния партньор”. За целта ще се използва научен подход, който взима предвид личните предпочитания и опит на участниците. На тази база им избира съпрузи. По познатата от предишните два сезона схема, след сключването на брака младоженците се отправят на сватбено пътешествие, което е и метафора на пътешествието им един към друг. Следва живот под общ покрив, в рамките на който участниците се сблъскват с различни житейски ситуации, разчитайки на екип от експерти, с които да търсят семейна хармония. За миналия сезон това бяха Ева Кулева (мачмейкър), Магдалена Ангелова (Маги на Слави Трифонов), която се представяше като семеен консултант, а миналата година я вкараха в „Ергенът” като психолог, Стоян Кузманов (психотерапевт) и Милена Каменова (психолог и семеен консултант). Кои специалисти влизат в екипа на риалитито този път, все още не е съобщено.

Целият експеримент в „Женени от пръв поглед” продължава два месеца, но обикновено е разтеглен с епизоди, които се излъчват в рамките поне на три месеца. На финала двойките трябва да решат дали ще останат заедно, или ще се разделят. В „Ергенът: Любов в рая” идеята е подобна, като се изключи бракът. Логично е двете предавания да се изправят едно срещу други в пряка конкуренция за зрители. По bTV наесен се очаква и завръщане на „Фермата” с 10-и сезон. Риалитито ще се конкурира с „Игри на волята” по NOVA. Все още не е съобщено официално дали весе се работи и по нов сезон на „Биг Брадър”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Тази грандиозна тъпотия ще донесе много по големи вреди на глупаците, които ще се продадат, за да се видят по телевизията, от всички останали малоумни формати накуп! Няма по важно решение в човешкия живот от това, с кого искаш да прекараш живота си!!!

    17:12 13.04.2026

  • 2 поредния пълнеж за лапнишарани

    5 0 Отговор
    "чифтосали се от пръв поглед” ще конкурира „Ергенът” наесен

    17:12 13.04.2026

  • 3 еротични сериали

    3 0 Отговор
    за да покажат по телевизията как се заваряват с тях момите в хода на съвместното си кратко съжителстване

    17:15 13.04.2026

  • 4 Предавания

    4 0 Отговор
    За стари бабки.

    17:16 13.04.2026

  • 5 Само аморални формати

    3 0 Отговор
    Завесата падна, започна разврата!

    17:16 13.04.2026

  • 6 корморан

    2 0 Отговор
    Предпочитам да гледам Женени с деца но не и тази тъпотия.

    17:33 13.04.2026

  • 7 Тв критик

    2 0 Отговор
    Ноев сезон на поредната скука . Купуват и правят глупости . То за това никой не ги гледа .

    17:36 13.04.2026

  • 8 Хейт

    1 0 Отговор
    Сгойя о удоволствие ще пропусна.

    17:37 13.04.2026

  • 9 Без ТВ

    1 0 Отговор
    Ще изчакам следващият ТВ-,,проект"....,,Изчукани на първа среща" в (18+)....

    17:37 13.04.2026

  • 10 Асфалто Риос

    0 0 Отговор
    Само лайкове възбужда днешната младеж и не само. Любовта е там в палците нагоре 😀 Като че ли всички ценности и чувства са отстъпили място на посредствеността и не ще се завърнат вече.

    17:44 13.04.2026