Принц Джордж започна в Итън: Кейт и Уилям го изпратиха

С настъпването на есента, вълнуващ нов етап започна за принц Джордж – най-големият син на принц Уилям и Кейт Мидълтън. Тринадесетгодишният наследник на британската корона официално стана част от прочутия Итън Колидж, където ще продължи своето образование сред елита на Обединеното кралство, пише сп. People.
Въпреки лекия септемврийски дъжд, атмосферата пред вратите на Итън беше изпълнена с топлина и обич. Принцесата на Уелс, облечена в стилна рокля с изумруден оттенък, не скри майчината си гордост и нежност, докато изпращаше сина си към новите му предизвикателства. Принц Уилям, видимо развълнуван, се върна назад във времето – именно тук, преди повече от три десетилетия, той самият е направил първите си стъпки като ученик в престижното учебно заведение.
Младият принц, с усмивка на лице и искрица в очите, демонстрира смесица от вълнение и самоувереност. Новата му стая в пансиона вече е подредена, а Джордж е готов да се впусне в света на знанието, приятелствата и традициите, които Итън предлага на своите възпитаници.
Джордж не само следва стъпките на баща си, но и затвърждава връзката между кралското семейство и едно от най-реномираните училища във Великобритания. Очакванията към младия престолонаследник са големи, но подкрепата на родителите му и богатата история на Итън със сигурност ще му помогнат да изгради собствената си пътека към бъдещето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
13:48 09.09.2026
2 Миката
13:52 09.09.2026
3 обречен на самота
13:53 09.09.2026
4 да питам
Коментиран от #6
13:55 09.09.2026
5 Герге ,
13:56 09.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "да питам":не-в Англия//те са със синя кръв
14:04 09.09.2026
7 Девети септември
14:13 09.09.2026
8 Вено, ти ли ще дойдеш
15:02 09.09.2026