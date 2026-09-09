Новини
Любопитно »
Принц Джордж започна в Итън: Кейт и Уилям го изпратиха

Принц Джордж започна в Итън: Кейт и Уилям го изпратиха

9 Септември, 2026 13:46 866 8

  • принц джордж-
  • принц уилям-
  • кейт мидълтън-
  • итън колидж

13-годишният бъдещ крал стъпва по стъпките на баща си в елитното училище под дъжда в Беркшир

Принц Джордж започна в Итън: Кейт и Уилям го изпратиха - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С настъпването на есента, вълнуващ нов етап започна за принц Джордж – най-големият син на принц Уилям и Кейт Мидълтън. Тринадесетгодишният наследник на британската корона официално стана част от прочутия Итън Колидж, където ще продължи своето образование сред елита на Обединеното кралство, пише сп. People.

Въпреки лекия септемврийски дъжд, атмосферата пред вратите на Итън беше изпълнена с топлина и обич. Принцесата на Уелс, облечена в стилна рокля с изумруден оттенък, не скри майчината си гордост и нежност, докато изпращаше сина си към новите му предизвикателства. Принц Уилям, видимо развълнуван, се върна назад във времето – именно тук, преди повече от три десетилетия, той самият е направил първите си стъпки като ученик в престижното учебно заведение.

Младият принц, с усмивка на лице и искрица в очите, демонстрира смесица от вълнение и самоувереност. Новата му стая в пансиона вече е подредена, а Джордж е готов да се впусне в света на знанието, приятелствата и традициите, които Итън предлага на своите възпитаници.

Джордж не само следва стъпките на баща си, но и затвърждава връзката между кралското семейство и едно от най-реномираните училища във Великобритания. Очакванията към младия престолонаследник са големи, но подкрепата на родителите му и богатата история на Итън със сигурност ще му помогнат да изгради собствената си пътека към бъдещето.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    6 2 Отговор
    Бъдещ пациент на епстийн

    13:48 09.09.2026

  • 2 Миката

    7 3 Отговор
    Дреме му на някой за принц как ли се казваше там . Това е новина за дебили.

    13:52 09.09.2026

  • 3 обречен на самота

    6 1 Отговор
    про такива родители- така

    13:53 09.09.2026

  • 4 да питам

    3 4 Отговор
    Абе , гледам , от сутринта рускините още раждат ли раждат в Бразилия .

    Коментиран от #6

    13:55 09.09.2026

  • 5 Герге ,

    3 1 Отговор
    Пускаме дрона .

    13:56 09.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    не-в Англия//те са със синя кръв

    14:04 09.09.2026

  • 7 Девети септември

    5 0 Отговор
    Какво ни занимавате с тия рептили, кръволоци и сатанисти?

    14:13 09.09.2026

  • 8 Вено, ти ли ще дойдеш

    1 0 Отговор
    да ми го преместиш или сам да го местя?

    15:02 09.09.2026