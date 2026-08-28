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Бритни Спиърс за попечителството: „Хората не осъзнават какво причини на сърцето и душата ми“

Бритни Спиърс за попечителството: „Хората не осъзнават какво причини на сърцето и душата ми“

28 Август, 2026 17:31 332 3

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  • кариера

Певицата разказа за щетите, които няколкогодишният период ѝ е нанесъл, докато се разхождаше по бельо

Бритни Спиърс за попечителството: „Хората не осъзнават какво причини на сърцето и душата ми“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс отново говори откровено за последствията от 13-годишното попечителство, под което живееше до 2021 г. 44-годишната поп звезда публикува две видеа в Instagram, в които позира по черно бельо и висок ток, а към кадрите добави дълги лични послания за натиска, сценичния живот и усещането, че е загубила част от себе си.

Изпълнителката на „Toxic“ разказа, че днес се чувства силно променена в сравнение с годините, когато е излизала пред огромна публика и е участвала в десетки публични срещи. По думите ѝ част от тези ангажименти са били наложени и са я карали да се чувства „като робот“ и „като машина“.

Бритни Спиърс припомни, че е изпитвала треперене и проблеми с дишането при срещи с големи групи хора и твърди, че по време на попечителството е била принуждавана да участва в значително по-мащабни срещи с фенове. Тя насочи критиките си към баща си Джейми Спиърс, който дълги години имаше водеща роля в правната структура, контролираща личните и финансовите ѝ решения.

„И до днес хората не осъзнават истинската вреда, която беше нанесена на сърцето и душата ми“, написа певицата. Тя добави, че по природа винаги е била чувствителна и срамежлива, въпреки образа на уверена поп звезда на сцената.

Попечителството над Бритни Спиърс беше прекратено през ноември 2021 г. след дълга съдебна битка и силна обществена подкрепа от движението #FreeBritney. По време на изслушванията певицата определи системата като „злоупотребяваща“ и заяви, че е травмирана от начина, по който е била контролирана.

В новата си публикация Спиърс засяга и личния си живот след развода с актьора и фитнес модел Сам Асгари, финализиран през 2024 г. През последните дни тя отново заяви, че е необвързана и в момента не желае да започва нова връзка.

Певицата спомена и среща с Шакира в началото на 2000-те години, която според нея ѝ помогнала да се почувства по-нормално сред другите звезди. Бритни Спиърс разказа, че двете били с почти еднакъв ръст и телосложение, което тогава ѝ направило силно впечатление.

Последните месеци бяха белязани и от нови правни проблеми за звездата. През май 2026 г. Бритни Спиърс се призна за виновна по по-леко обвинение за опасно шофиране, след като през март беше арестувана по подозрение, че е управлявала автомобил под въздействието на алкохол и наркотици. По силата на споразумението тя получи 12 месеца пробация без надзор и задължение да продължи терапията си.


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