Бритни Спиърс заведе синовете си в „Доливуд“ (СНИМКА)

Бритни Спиърс сподели рядка семейна снимка със синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс по време на посещение в увеселителния парк „Доливуд“ в Тенеси. Певицата публикува кадъра в Instagram, позирайки между двамата си вече пораснали синове пред табелата на парка.

„Уау, уау!!! Не знаех, че това място съществува, толкова е невероятно и вълнуващо. Семейни разходки!!! „Доливуд“ е абсолютно очарователен!!!“, написа Спиърс.

Спиърс се качи на атракцион с Джейдън

Семейството не е останало само със снимката пред входа. Бритни Спиърс и Джейдън се качили на атракциона Scrambler, а певицата споделила и видеоклипове от преживяването.

Докато съоръжението започва да се върти, тя казва на сина си, че усеща движението, а след това признава: „Започва да ми става лошо. Ще повърна, човече.“ В друг момент Спиърс добавя на шега: „Остарявам.“ Джейдън обаче не изглежда притеснен и след края на атракциона пита: „Това ли беше?“

Двамата синове развиват собствени интереси

Шон Престън, на 21 години, и Джейдън Джеймс, на 20, са синове на Бритни Спиърс и бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн. През последната година двамата започнаха да се появяват в публичното пространство и заради първите си професионални изяви.

Джейдън говори за натиска да се доказва в интервю за Interview. „Имам чувството, че винаги трябва да доказвам нещо, въпреки че не е нужно да доказвам нищо“, казва той. По думите му стремежът към одобрението на другите може да отдалечи човек от самия него.

Шон Престън също направи дебют на модния подиум, но не е сигурен, че иска да превърне моделирането в основна професия. „Не знам дали това е нещо, към което съм много запален, но знам, че се забавлявах. Музиката е основата на всичко за мен“, заявява той пред Vogue.

„Доливуд“ е основан от Доли Партън през 1986 г. Посещението даде на Спиърс възможност да прекара време с двамата си синове и да покаже момент от семейния им ден, който рядко споделя публично.

Източници: aol.com