Актьорът Арън Пол продаде историческия си дом в Лос Анджелис и заживя в Париж

Звездата от култовия сериал "В обувките на Сатаната" Арън Пол е продал имението си в Лос Анджелис за 7,495 млн. долара след повече от година на пазара. Сделката е съобщена от TMZ, който посочва, че имотът е сменил собствеността си след няколко корекции на цената.

Пол е обявил къщата през юли 2025 г. за около 10 млн. долара. През януари 2026 г. исканата цена е била намалена до 8,2 млн. долара, но окончателната стойност на сделката е паднала с още 705 000 долара. Така актьорът е продал имота за над 2,5 млн. долара под първоначалната офертна цена.

Историческо имение

Seyler House се намира в квартал Лос Фелис, близо до Грифит Парк. Построена е през 1922 г. по проект на архитекта Стайлс О. Клементс и е разположена върху ограден парцел с площ близо 1,5 акра. Жилищната площ е 4026 квадратни фута, а обявата описва имота като къща с три спални и три и половина бани.

Интериорът е обновен от Commune Design, като са запазени характерни елементи като дървените греди и високите тавани. Към дома има медийна стая, стая за карти, гостна спалня и пространства, които водят към вътрешни дворове и тераси.

Сред удобствата на открито са басейн, студен басейн, външна камина, огнище и езеро с рибки кои. Имотът предлага и панорамни гледки към Лос Анджелис. Преди Пол в къщата са живели Робърт Патинсън, Ноа Уайли, Джим Парсънс, Карийм Абдул-Джабар и покойният Тим Къри.

От Лос Анджелис към Париж

Продажбата идва след преместването на Арън Пол, съпругата му и двете им деца във Франция. Семейството е напуснало Лос Анджелис след пожарите в района на Пасифик Палисейдс през 2025 г.

„Когато пожарите избухнаха в Лос Анджелис, просто разбрахме, че сме приключили с този град, затова продадохме къщата си и се преместихме в Париж“, каза тогава актьорът пред „Дейли мейл“. Той е допълнил, че със съпругата му отдавна са искали да прекарат година в чужбина, за да могат децата им да живеят в различна културна среда. За новия им живот във френската столица той е казал: „Париж е страхотен“.

Арън Пол стана световно известен с ролята на Джеси Пинкман в сериала „В обувките на Сатаната“, излъчван от 2008 до 2013 г. Продажбата на Seyler House слага край на притежанието му на един от най-разпознаваемите имоти в Лос Анджелис.