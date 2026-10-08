Андрю Гарфийлд спря да използва ChatGPT, след като изигра създателя му Сам Алтман

Холивудската звезда Андрю Гарфийлд е спрял да използва ChatGPT, след като изигра главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман във филма „Изкуствен“ на Лука Гуаданино. Актьорът разказа, че работата по продукцията е променила отношението му към технологията.

„Малко се уплаших. Започнах да не се доверявам на технологията. Струва ми се, че хората, които ни насърчават да използваме тези технологии, самите те не познават напълно възможностите им. За мен това е малко безотговорно“, каза Гарфийлд пред Variety по време на премиерата на филма на Нюйоркския филмов фестивал.

Актьорът използвал ChatGPT като „изискан Google“

Андрю Гарфийлд уточни, че преди снимките е използвал ChatGPT главно за справки и проучвания. „За щастие, в моя живот не ми е необходим по същия начин, по който може да е необходим на хората от други професии. Като актьор го използвах като нещо като изискан Google за някои проучвания. Знам, че това не е предназначението му“, каза той.

Филмът „Изкуствен“ проследява възхода на OpenAI и кризата около отстраняването на Алтман през 2023 г. Тогава бордът на компанията го отстранява, но го връща на поста пет дни по-късно. Именно този епизод е един от централните конфликти в продукцията.

Темата за безопасността на изкуствения интелект е поставена в основата на историята. Повече от половината американци заявяват, че са по-скоро обезпокоени, отколкото въодушевени от нарастващото присъствие на изкуствения интелект в ежедневието, сочи изследване на Pew Research Center.

Междувременно Андрю Гарфийлд отхвърли опасенията, че изкуственият интелект ще направи актьорите излишни. „Не мисля, че актьорите ще станат ненужни. Човешката душа е човешка душа. Актьорите са сред хората, които трябва да пазят човешката същност за всички нас и в историите“, заяви той.

Изпълнението му като Алтман получи положителни оценки след премиерата. Уил Ангъс, който играе бившия служител на OpenAI и съосновател на Anthropic Дарио Амодей, е похвалил начина, по който Гарфийлд е пресъздал гласа, походката и движенията на Алтман. „Походката, движенията на главата – беше зловещо“, каза Ангъс.

Самият Сам Алтман също е оценил пресъздаването на походката и маниерите му. Той обаче не очаква филмът да предложи напълно точна версия на отстраняването и връщането му в OpenAI.

„Предполагам, че за него е невероятно странно и сюрреалистично да знае, че има филм, в който е представена версия на самия него. Чувствам чувствителност и съпричастност към това. Аз лично бих се почувствал уязвим и вероятно ядосан. Той изглежда много спокоен“, допълни още Андрю Гарфийлд.

По думите му хората, които заемат властови позиции, трябва да бъдат подлагани на критичен анализ. „Това е наш дълг“, заяви актьорът.