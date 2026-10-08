Вредни ли са парфюмите и козметиката за бебето?

Парфюмите и козметиката не са автоматично вредни за бебето, но през първите седмици след раждането е нужна умереност. Новородените са по-чувствителни към миризми и вещества в парфюмерията, а рискът зависи от състава на продукта, количеството и начина на употреба. Резките аромати могат да раздразнят дихателните пътища, особено в малко и непроветрено помещение.

„През първите месеци след раждането на детето е по-добре да се предпочита козметика без силни аромати“, обяснява алергологът и имунолог Ксения Могирева пред „Газета.Ru“. По думите ѝ парфюмът може да се използва, но в малко количество и в добре проветрено помещение. От нанасяне на силен аромат непосредствено преди кърмене или тесен физически контакт с бебето е по-добре да се откаже.

Кои продукти изискват най-голямо внимание

Особено внимателно трябва да се използват аерозоли, лакове за коса, дезодоранти, ароматизирани кремове и други продукти с интензивна миризма. Те могат да отделят вещества във въздуха, които при чувствителни хора са свързани с дразнене на носа и гърлото, кашлица, хрипове или задух. Това не означава, че всяко бебе ще развие алергия, но ограничава излишното излагане в затворени помещения.

Ароматизираните средства не бива да се нанасят върху зоните, до които лицето на детето се допира при хранене или гушкане. Остатъци от продукта могат да останат по кожата и дрехите на възрастния и да попаднат върху чувствителната бебешка кожа. Американската академия по педиатрия препоръчва за децата да се избират продукти без аромат, включително лосиони, сапуни и мокри кърпи.

Защо бебешката кожа е по-уязвима

Кожата на новороденото е по-тънка и защитната ѝ бариера се развива през първия месец. Затова британската Национална здравна служба препоръчва в началото къпането да е само с вода, а при необходимост продуктите да са без парфюм и алкохол и да се използват пестеливо. Специалистите предупреждават, че ранното излагане на някои съставки може да доведе до раздразнение или екзема.

Парфюмите могат да предизвикат и контактен дерматит — възпаление на кожата при пряк допир. Американската академия по алергия, астма и имунология посочва, че парфюмите и козметиката са сред честите причинители на такава реакция. При зачервяване, обрив, сълзене, кихане или кашлица след употреба на конкретен продукт той трябва да бъде спрян. При продължаващи или тежки симптоми е необходима консултация с педиатър.

Източник: gazeta.ru