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Вредни ли са парфюмите и козметиката за бебето?
  Тема: Съветите на специалиста

Вредни ли са парфюмите и козметиката за бебето?

8 Октомври, 2026 15:15 416 5

  • парфюми-
  • козметика-
  • новородени-
  • алергии-
  • бебешка кожа

Лекар обяснява как ароматните продукти могат да повлияят на новородените и как да се намали излагането им

Вредни ли са парфюмите и козметиката за бебето? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Парфюмите и козметиката не са автоматично вредни за бебето, но през първите седмици след раждането е нужна умереност. Новородените са по-чувствителни към миризми и вещества в парфюмерията, а рискът зависи от състава на продукта, количеството и начина на употреба. Резките аромати могат да раздразнят дихателните пътища, особено в малко и непроветрено помещение.

„През първите месеци след раждането на детето е по-добре да се предпочита козметика без силни аромати“, обяснява алергологът и имунолог Ксения Могирева пред „Газета.Ru“. По думите ѝ парфюмът може да се използва, но в малко количество и в добре проветрено помещение. От нанасяне на силен аромат непосредствено преди кърмене или тесен физически контакт с бебето е по-добре да се откаже.

Кои продукти изискват най-голямо внимание

Особено внимателно трябва да се използват аерозоли, лакове за коса, дезодоранти, ароматизирани кремове и други продукти с интензивна миризма. Те могат да отделят вещества във въздуха, които при чувствителни хора са свързани с дразнене на носа и гърлото, кашлица, хрипове или задух. Това не означава, че всяко бебе ще развие алергия, но ограничава излишното излагане в затворени помещения.

Ароматизираните средства не бива да се нанасят върху зоните, до които лицето на детето се допира при хранене или гушкане. Остатъци от продукта могат да останат по кожата и дрехите на възрастния и да попаднат върху чувствителната бебешка кожа. Американската академия по педиатрия препоръчва за децата да се избират продукти без аромат, включително лосиони, сапуни и мокри кърпи.

Защо бебешката кожа е по-уязвима

Кожата на новороденото е по-тънка и защитната ѝ бариера се развива през първия месец. Затова британската Национална здравна служба препоръчва в началото къпането да е само с вода, а при необходимост продуктите да са без парфюм и алкохол и да се използват пестеливо. Специалистите предупреждават, че ранното излагане на някои съставки може да доведе до раздразнение или екзема.

Парфюмите могат да предизвикат и контактен дерматит — възпаление на кожата при пряк допир. Американската академия по алергия, астма и имунология посочва, че парфюмите и козметиката са сред честите причинители на такава реакция. При зачервяване, обрив, сълзене, кихане или кашлица след употреба на конкретен продукт той трябва да бъде спрян. При продължаващи или тежки симптоми е необходима консултация с педиатър.

Източник: gazeta.ru


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зависи

    2 0 Отговор
    От състава им.
    Някои са вредни не само за бебетата.

    15:20 08.10.2026

  • 2 надарена кака

    0 3 Отговор
    На снимката,това съм аз с мамчето ми.

    Коментиран от #3

    15:26 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    алерголожката и имуноложка Ксения Магирьова

    15:32 08.10.2026

  • 5 надарена кака

    1 0 Отговор
    Ами аз винаги съм с изпрано и чисто бельо.

    15:33 08.10.2026