Качествен грим за 10 минути: стъпки и трикове

Часовникът върви, а гримът трябва да изглежда подреден, свеж и да издържи до края на деня. В 10 минути това е възможно, ако рутината започне с правилна подготовка на кожата и не се губи време в излишни слоеве. Американската академия по дерматология препоръчва след почистване да се нанесат необходимите продукти за грижа, хидратиращ крем и слънцезащита, а чак след това да се премине към грима. За ежедневна употреба дерматолозите препоръчват широкоспектърна слънцезащита с SPF 30 или по-висок.

Първите минути са за подготовка

Лицето не трябва да остава мокро от крема, когато започне нанасянето на основата. Гримьорката Джени Патинкин съветва продуктите за грижа да получат време да попият, а Кейти Джейн Хюз препоръчва пауза от пет до седем минути преди нанасянето на продукт за тен. Така се намалява рискът основата да се плъзга или да се събира на петна. Ако времето не позволява пълна рутина, достатъчни са лек хидратиращ продукт, подходящ за типа кожа, и слънцезащита.

Основата за грим може да бъде полезна, но не е задължителна във всеки случай. При суха кожа се търси хидратираща формула, а при мазна или смесена кожа - продукт, който ограничава лъщенето. Важно е да не се наслагват много продукти със сходно действие, защото допълнителните слоеве не гарантират по-дълготраен резултат.

Тънки слоеве вместо тежка основа

За бърз грим са практични BB крем, тониран продукт или фон дьо тен с възможност за постепенно наслагване. Основата се поставя на тънък слой в центъра на лицето и се разнася към периферията, а коректорът се използва само там, където е необходим. Според гримьора Кейс Спикард добре направената основа е по-важна от сложния грим на очите и устните.

„Скоростта идва от повторението, а не от бързането“, казва гримьорът Аш К. Холм пред Allure. Затова продуктите, които се използват ежедневно, е добре да са подредени на едно място. Кремообразен стик може да се нанесе върху скулите и устните, а бронзантът и ружът могат да се използват пестеливо, без да се отделя време за сложен контур.

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Как да се запази гримът през деня

Пудрата се нанася само върху зоните, които се омазняват или където коректорът се събира. Гримьорите, цитирани от Allure, препоръчват тя да се притиска в кожата с пухче или гъба, вместо да се разнася с широки движения. Техниката помага на продукта да се задържи по-добре, но прекомерното количество може да направи финиша тежък и неравномерен.

Фиксиращият спрей е последната стъпка. Той съдържа филмообразуващи съставки, които създават лек защитен слой и могат да ограничат избледняването, размазването и пренасянето на грима. Това не е гаранция, че визията ще остане непроменена при всякакви условия. Изборът зависи от кожата: за суха кожа по-подходящ може да бъде сияен и хидратиращ финиш, докато при мазна кожа често се предпочита матов.

Дълготрайността зависи и от хигиената. Американската академия по дерматология препоръчва четките да се почистват редовно, апликаторите да не се споделят, а козметиката да се изхвърля при промяна в мириса, цвета или консистенцията. Старият грим може да бъде замърсен с микроорганизми и да доведе до раздразнение, пъпки или очна инфекция.

Източник: allure.com