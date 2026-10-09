Почина Маргарет Хамилтън, кодирала полета до Луната

Маргарет Хамилтън, компютърната специалистка, ръководила екипа, създал бордовия софтуер за мисиите „Аполо“ на НАСА, е починала на 30 септември 2026 г. Тя е била на 90 години. За смъртта ѝ е съобщено публично на 7 октомври.

Хамилтън остава свързана най-вече с кода, който управлява компютрите на космическите кораби по време на лунните полети. През 1965 г. тя започва работа по проекта в Лабораторията по инструментална техника на Масачузетския технологичен институт. Става първата програмистка, наета за програмата „Аполо“, както и първата жена в екипа.

Кодът зад кацането на „Аполо 11“

През 1968 г. Хамилтън вече ръководи групата, отговаряща за програмите на командния и обслужващия модул. Основният ѝ принцип е, че софтуерът трябва да бъде подготвен не само за технически откази, но и за човешки грешки.

Този подход се оказва решаващ по време на мисията „Аполо 11“ през юли 1969 г. Малко преди лунният модул „Орел“ да достигне повърхността, бордовият компютър подава тревожен сигнал 1202. Системата е претоварена, но програмата разпознава кои задачи са най-важни и временно отлага второстепенните операции.

Така компютърът продължава да изпълнява необходимите действия за кацането. Нийл Армстронг и Бъз Олдрин се приземяват успешно на Луната, а разработеният от екипа на Хамилтън софтуер преминава едно от най-тежките изпитания в историята на космическите полети.

От прогнозата за времето до „Аполо“

„Маргарет Хамилтън беше вдъхновение за поколения компютърни специалисти и инженери“, заявява Оливие дьо Век от MIT.

Преди да се включи в лунната програма, Хамилтън е писала програми за прогнозиране на времето заедно с метеоролога Едуард Лоренц. По-късно работи по SAGE – американска система за противовъздушна отбрана. Именно там се насочва към въпроса как програмите могат да разпознават и преодоляват грешки.

Широка известност ѝ носи снимка от 1969 г., на която стои до купчина разпечатан код, висока почти колкото нея. Кадърът показва мащаба на софтуера, създаден в епоха, когато компютрите разполагат с несравнимо по-малко ресурси от днешните мобилни устройства.

Пионер на софтуерното инженерство

На Хамилтън се приписва популяризирането на термина „софтуерно инженерство“ – професия, която по онова време често е смятана за второстепенна спрямо разработването на самата техника. Тя е автор на над 130 научни публикации, основава две компании за разработка на софтуер и продължава да работи върху методи за предотвратяване на грешки в сложни системи.

През 2016 г. президентът Барак Обама ѝ връчва Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие на Съединените щати. Наградата признава приноса ѝ към софтуерната индустрия и към успешното кацане на хора на Луната.

Източници: unian.net, news.mit.edu, apnews.com