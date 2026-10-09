Новини
Бизнес »
44 европейски организации искат мерки срещу Китай

44 европейски организации искат мерки срещу Китай

9 Октомври, 2026 06:05 517 5

  • европейски съюз-
  • китай-
  • търговия-
  • европейска индустрия-
  • търговски дефицит

Промишлените асоциации предупреждават за риск от нови загуби на работни места и настояват ЕС да ускори търговската си защита

44 европейски организации искат мерки срещу Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четиридесет и четири европейски промишлени асоциации призоваха държавите от Европейския съюз да предприемат незабавни мерки спрямо търговските практики на Китай. Според организациите те застрашават европейското производство и създават риск от нови загуби на работни места.

В инициативата участват представители на металургията, химическата промишленост и производството на автомобилни части. Призивът идва седмица преди лидерите на ЕС да се съберат в Брюксел, за да обсъдят отношенията с Китай и нарастващия търговски дефицит, който надхвърля 1 милиард евро дневно.

Асоциациите искат по-бърза търговска защита

Промишлените организации настояват Европейският съюз да използва по-ефективно всички налични инструменти за търговска защита и да разшири обхвата на мерките върху целите вериги на стойността.

„Европейският съюз трябва по-ефективно да използва всички налични инструменти за налагане на мерки за търговска защита.“

Асоциациите предупреждават, че прилагането на нови мерки не трябва да води до негативни последици за близки европейски партньори като Великобритания, Норвегия и Швейцария. Те също така заявяват, че Европейската комисия се нуждае от повече персонал, за да обработва по-бързо постъпващите жалби.

Сред предложенията е и създаването на нови инструменти срещу изкривяванията на пазара, породени от държавна намеса. Организациите определят това като необходимо допълнение към съществуващите процедури за защита на европейската индустрия.

Френско-германски предложения и разговори с Пекин

На предстоящата среща на върха лидерите на ЕС ще обсъдят френско-германски предложения за разширяване на мерките за търговска защита. Документът е публикуван в понеделник, преди срещата в Брюксел.

Паралелно с това европейският комисар по търговията Марош Шефчович е на двудневно посещение в Пекин, което приключва в петък. Той се опитва да убеди Китай да ограничи износа към Европейския съюз в конкретен сектор, като в материала е посочено, че най-вероятно става дума за хибридните автомобили.

Следващата среща на европейските лидери ще покаже дали призивът на промишлените организации ще доведе до ускоряване на процедурите за търговска защита и до нови общи мерки спрямо китайския внос.

Източници: bta.bg


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЕМУ…

    7 0 Отговор
    …спука от шамари посинелите евро-бузи и ревът е до небето!!! Ами така е да, като не сте компетентни да произведете НИЩО!!!!!

    06:08 09.10.2026

  • 2 Сандо

    8 1 Отговор
    Победените капиталисти в скоро време съвсем ще забравят "Що е то свободен пазар" и "Пазарът решава всичко".А алчността и егоизмът им ще ги накара да си спомнят за възможностите на държавата,която те така неистово се стремяха да разрушат.

    Коментиран от #5

    06:20 09.10.2026

  • 3 Гориил

    5 0 Отговор
    Малко вероятно е Ши Чайна да ги забележи или чуе.Освен това, ако му пречат или го дразнят, той ще го накаже строго.

    06:23 09.10.2026

  • 4 Някой

    2 0 Отговор
    За протекционизъм ли призовават? Нали беше лошо нещо това? Щото нали такова, пазара бил решавал. И по-малко държава било по-добре? Ама май само, когато вие сте в господстващо положение. Като се разклатите, почвате да се вайкате и да викате държавата.
    Ама каквото и да правите, сте загубени. Цените ви са високи, нямате достатъчно квалифицирани и мотивирани работници, а от към суровини сте безкрайно зле.
    Свиквайте!

    06:41 09.10.2026

  • 5 Палячо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Ще има да чакаш ама няма да сте живи да го видите докато ние видяхме победения комунизъм

    07:04 09.10.2026