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Лейди Гага: майчинството промени живота ѝ
  Тема: Известни личности

Лейди Гага: майчинството промени живота ѝ

9 Октомври, 2026 06:33 481 2

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Певицата и Майкъл Полански станаха родители за първи път

Лейди Гага: майчинството промени живота ѝ - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сценичната екстравагантност остава далеч от дома на Лейди Гага. Певицата, позната с провокативните си образи и мащабните спектакли, сега свиква с тишината, природата и ежедневието на майка. Тя и годеникът ѝ Майкъл Полански станаха родители за първи път, а дъщеря им носи името Роуз Бийн Полански.

Момичето е родено през юни, като бременността е износена от сурогатна майка. Гага и Полански бяха забелязани с новороденото през септември по време на разходка в Северна Калифорния. Появата им привлече внимание, но двамата не са превърнали раждането на дъщеря си в публично събитие.

Певицата избира спокойствието пред прожекторите

След години, прекарани в центъра на световното внимание, Лейди Гага предпочита да бъде у дома със семейството си. Според източник на Us Weekly певицата е „толкова невероятно щастлива и в своята стихия като майка“. По думите му домът ѝ е спокоен и подходящ за отглеждането на бебе, а Гага се чувства добре сред природата на Северна Калифорния.

Източникът допълва, че певицата е силно защитнически настроена към дъщеря си и внимателно подбира хората, които допуска близо до семейството. За нея е важно Роуз да има възможно най-нормално детство, далеч от огромния интерес към известната ѝ майка.

Мечта, за която Гага говори от години

Появата на Роуз е важна глава за певицата, която неведнъж е говорила за желанието си да има деца. Още през 2019 г. тя споделя, че иска в бъдещето ѝ да има семейство и деца.

Гага и Полански са заедно от 2020 г., а през 2024 г. обявиха годежа си. Двамата по традиция са дискретни по отношение на личния си живот и рядко допускат медиите близо до себе си. Не са направили публично изявление, в което да разкажат подробно за новата си роля като родители.

Засега промяната се вижда най-вече в избора на ежедневие. Жената, която свикна да бъде „Майката Чудовище“ на сцената, предпочита у дома да бъде просто майка.

Източници: marica.bg, usmagazine.com


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