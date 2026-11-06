Синът на Итън Хоук и Ума Търман получи първата си главна филмова роля

Левон Хоук ще изпълни първата си главна роля в пълнометражен филм. Синът на Итън Хоук и Ума Търман ще си партнира с Антъни Хопкинс в независимата драма „Двадесет и седем“, която вече се снима в Лос Анджелис. Новината беше съобщена от Variety, а подробностите бяха потвърдени и от People.

Хоук ще играе 27-годишен начинаещ сценарист, който се опитва да намери мястото си в Холивуд. Историята проследява отношенията му, трудностите в навлизането във филмовата индустрия и живота му с обсесивно-компулсивно разстройство.

Антъни Хопкинс е негов приятел и ментор

Антъни Хопкинс ще се превъплъти в 80-годишен бивш телевизионен актьор, който по-късно става преподавател по театър. Персонажът му е приятел и ментор на младия сценарист, но също така живее с болестта на Паркинсон. Така филмът поставя в центъра връзката между двама души от различни поколения, изправени пред лични и професионални ограничения.

Сценарист и режисьор на проекта е Гъгъри Карузо. Той е написал ролята на по-възрастния герой с надеждата тя да бъде поета от актьор от ранга на Хопкинс. „Никога не съм си представял, че това действително ще бъде Антъни Хопкинс“, казва Карузо пред Variety. По думите му филмът е за несигурността на порастването и за хората, които помагат на другите да намерят своя път.

Първата голяма стъпка на Левон Хоук

До този момент Левон Хоук натрупа опит с по-малки роли. Той дебютира на екран в сериала „Претъпканата стая“ през 2023 г., а след това участва във филмите „Мигни два пъти“ на Зоуи Кравиц и „Гъсталакът“. По-късно се появи и в „Марти Върховния“ заедно с Тимъти Шаламе.

Актьорството не е единственото му занимание. През 2024 г. Хоук дебютира като режисьор с пиесата „Ден за снимки“, която е написал сам. Постановката разказва за петима съквартиранти и сложните им отношения, идентичност и приятелство.

„Двадесет и седем“ се продуцира от Bristol Pictures, а продуценти са Дейвид Уортън Брукс и Дъстин Кук. Към момента продукцията е в снимачен период, без обявена дата за премиера. За Хоук филмът е първата възможност да носи основната драматична тежест на пълнометражна продукция, при това в партньорство с двукратния носител на „Оскар“ Антъни Хопкинс.

Източници: people.com, variety.com