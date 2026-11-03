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Итън Хоук предрече бунт срещу властта в Холивуд
  Тема: Известни личности

Итън Хоук предрече бунт срещу властта в Холивуд

3 Ноември, 2026 05:45 535 0

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  • развлекателна индустрия-
  • алгоритми

Актьорът критикува парите и алгоритмите в развлекателната индустрия и предупреди за цената на прекомерната известност

Итън Хоук предрече бунт срещу властта в Холивуд - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Итън Хоук предупреди, че в развлекателната индустрия се задава сериозен бунт срещу хората, които според него са превърнали парите и властта в основен критерий за успех. В интервю за GQ актьорът заяви, че очаква големи движения в музиката, театъра и други сфери на изкуството.

„Вярвам в бунта“, каза Хоук. По думите му хората ще се събудят, ще отвърнат на удара и ще започнат да се обединяват. Той отправи остри критики към ръководителите в индустрията, като ги нарече „алчни копелета“, които смятат, че контролират всички.

„Те мислят, че печелят, но всъщност губят, защото животът им е безсмислен“, заяви актьорът.

Хоук предупреди, че артистите често са поставени пред избор между финансовото възнаграждение и творческата свобода. „Колкото повече обичаш даден проект, толкова по-малко ти плащат“, каза той. Според него е трудно едновременно да се създава произведение, което не е продиктувано от алгоритъма, и да се получава високо заплащане.

Критика към алгоритмите

В разговора актьорът свърза алгоритмите с решенията кои филми, сериали и други проекти получават финансиране и публика. Хоук не представи конкретни данни за размера на възнагражденията, но описа зависимост между комерсиалния интерес и парите, които се влагат в дадена продукция.

Той заяви, че проектите, създадени от приятелство и споделена страст, често са по-трудни за реализиране, защото не отговарят на очакванията на пазара. В същото време именно такива продукции според него носят най-голямото творческо удовлетворение.

„Известността е като отрова“

Хоук отново говори и за цената на славата. Той сравни прекомерната известност с болест, която може да бъде понесена само в малки количества. Актьорът посочи Елвис Пресли и Майкъл Джексън като примери за хора, върху които огромната публичност е оказала тежко влияние.

Темата е продължение на негови разсъждения от участието му през 2025 г. в подкаста The Joe Rogan Experience. Тогава Хоук определи известността като „капка живак“ и „отрова за мозъка“, говорейки за ранното навлизане на актьори в професионалния свят.

„Да бъдеш професионален актьор в ранна възраст е опасно по изключително коварни начини, които е много трудно да разпознаеш, докато се случват“, каза той.

Хоук допълни, че последиците от травматичните преживявания в детството и от ранната слава не изчезват лесно. Според него възстановяването изисква продължителна и съзнателна работа.

Източници: dir.bg, gq.com


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