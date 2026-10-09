Продават на търг легендарното червено яке на Майкъл Джексън от Thriller

Емблематичното червено кожено яке на Майкъл Джексън от видеоклипа „Thriller“ ще бъде предложено на търг в Абу Даби на 7 декември. Дрехата, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на поп музиката, е сред над 100 лични и сценични вещи на покойния певец, които аукционната къща Julien’s Auctions ще представи в Обединените арабски емирства.

Продажбата е част от тридневното събитие Celebrity & Pop Culture Experience, което ще се проведе от 7 до 9 декември в хотел Rosewood Abu Dhabi. Основните предмети, свързани с Майкъл Джексън, ще бъдат предложени още в първата вечер.

Сред най-ценните експонати са обувките, носени от певеца във видеоклипа „Thriller“, както и черните мокасини и бялата ръкавица с блестящи камъни от легендарното му изпълнение на „Billie Jean“ в телевизионното шоу Motown 25 през 1983 г. Именно тогава Майкъл Джексън представя за първи път пред широка телевизионна аудитория танцовото движение „лунна походка“, превърнало се в негова запазена марка.

Червеното яке вече е поставяло рекорд на търг. През юни 2011 г. то е продадено от Julien’s Auctions за 1,81 млн. долара, въпреки че предварителната му оценка е между 200 000 и 400 000 долара. За предстоящата продажба аукционната къща не обявява публична прогнозна цена, като уточнява, че тя ще бъде предоставяна при запитване.

Якето е създадено от дизайнерката Дебора Надулман Ландис, която работи по костюмите за видеоклипа на режисьора Джон Ландис. То е едно от двете оригинални якета, изработени за продукцията. Другото е умишлено разкъсано за сцените, в които Майкъл Джексън се появява като зомби. То остава собственост на наследството на певеца и е било показвано в Залата на славата на рокендрола.

Любопитна подробност е, че Майкъл Джексън подарява оригиналното яке на дългогодишните си дизайнери Майкъл Буш и Денис Томпкинс. Двамата успяват да изработят кройка за бъдещи сценични версии на дрехата, без да повредят оригинала. В знак на благодарност певецът им оставя лични посвещения върху подплатата и ръкава.

Организаторите очакват сериозен интерес и към останалите вещи. Бялата ръкавица от Motown 25 е оценена на 600 000 до 800 000 долара, а мокасините от същото изпълнение на 60 000 до 80 000 долара. Обувките от клипа „Thriller“ са с предварителна оценка между 30 000 и 50 000 долара.

Преди търга колекцията ще бъде представена пред публика на няколко места по света, включително в Япония, Бахрейн и Обединените арабски емирства. От 29 ноември до 5 декември избрани предмети ще бъдат изложени в Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу Даби.

Видеоклипът „Thriller“, режисиран от Джон Ландис, излиза през 1983 г. и променя представите за музикалното видео, като съчетава киноразказ, хореография и специални ефекти. През 2009 г. той става първият музикален видеоклип, включен в Националния филмов регистър на САЩ заради културното и историческото си значение.