Елеонора след раздялата с Крис във "Фермата": Направих му услуга, той вече има човек до себе си

Елеонора Кабакчиева определи раздялата си с Кристиян като неизбежна и заяви, че двамата вече поемат по различни пътища. Счетоводителката говори за отношенията им по време на гостуването си в „Преди обед“ по bTV, след като сложи край на годежа им във „Фермата“.

„Не съжалявам за нищо, аз съм такава, аз съм темпераментна“, каза Елеонора. Тя обаче призна, че съжалява за част от думите и тона си към Кристиян. По думите ѝ изолацията и напрежението във „Фермата“ са засилили емоциите, но са ѝ помогнали да види по-ясно проблемите във връзката.

Елеонора посочи като причина за раздялата различията в характера и поведението им. Според нея Крис не е достатъчно инициативен, не се съобразява с останалите и не притежава лидерските качества, които тя очаква от партньора си. Тя заяви още, че е осъзнала във „Фермата“ неща за него, които не е виждала извън предаването.

Двамата се запознаха в „Ергенът“, но Елеонора обясни, че срещите им там са били кратки. След предаването не заживели заедно, тъй като Кристиян заминал за Бали и прекарал там продължително време. Тя определи като прибързано решението си да приеме предложението му за брак.

„Раздялата щеше да се случи така или иначе“, заяви Елеонора. Тя допълни, че във „Фермата“ е започнала да разбира по-добре натрупаното недоволство и причините за конфликтите между тях.

По думите на Елеонора Кристиян е продължил живота си и има човек до себе си. „Чувствам, че съм направила услуга на това момче да му дам свободата да продължи пътя си“, каза тя, обяснявайки защо не го търси след раздялата.

Елеонора разказа и за годежния пръстен. Той бил даден за ремонт, а след това двамата не са поддържали връзка. Затова тя не знае къде се намира, но предполага, че е останал у Кристиян.

Самата тя заяви, че все още няма нов партньор и че нова връзка би се случила трудно. Елеонора каза, че е извлякла поуки от отношенията им и повече няма да прави съществени компромиси със себе си.

„Трябва да си създадеш граници“, заяви тя. По думите ѝ във „Фермата“ се е чувствала потисната и нещастна и е пренасяла това върху най-близкия си човек.