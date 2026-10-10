Райън Рейнолдс нарекъл Джъстин Балдони „хищник“ в разсекретени съобщения по делото

Райън Рейнолдс е нарекъл Джъстин Балдони „очевиден хищник и социопат“ в лично съобщение до писателката Колийн Хувър от 10 август 2024 г. Текстът е част от новоразсекретени съдебни документи, получени от Page Six, и е бил изпратен в момент, когато Блейк Лайвли е била подложена на критики при представянето на филма „Никога повече“.

„Удивително е, че всички, участвали в една продукция, могат напълно да се дистанцират от човек, който очевидно е хищник и социопат, а разказът първо трябва да се съсредоточи върху това защо жената е проблемът“, е написал Рейнолдс, цитиран в документите. Той е добавил, че „хората вече започват да говорят“ и скоро някой ще излезе публично с твърденията си.

Колийн Хувър е отговорила, че най-шумните критици вероятно са 13-годишни, които все още не мислят достатъчно зряло и след време ще се срамуват от позициите си. Тя е добавила, че „изглежда, че нещата вече започват да се обръщат срещу него“.

В друг фрагмент от разговора Райън Рейнолдс е описал с ирония предполагаемия подход на кризисен пиар екип, работещ за Балдони. Според въображаемия му сценарий актьорът и режисьорът е трябвало постоянно да говори за домашното насилие и за това колко прекрасна е Лайвли, докато екипът му се занимава с реакциите в интернет.

Рейнолдс е написал и предполагаемата реплика на Балдони: „Намасте. Да се заемем с тази кучка.“ Хувър е реагирала със смях според съдебните документи. В края на обмена актьорът от "Дедпул" е заявил, че истината за Балдони вече си проправя път към публичното пространство.

В отделно съобщение от 9 август 2024 г. до агента си Уорън Савала Райън Рейнолдс е нарекъл Балдони „човешка грешка при закръглянето“, докато е коментирал успеха на филма.

Съдебният спор между Лайвли и Балдони

Блейк Лайвли подаде жалба срещу Джъстин Балдони през декември 2024 г., като го обвини в сексуален тормоз по време на снимките на „Никога повече“ и в последвала кампания за уронване на репутацията ѝ. Балдони отрече обвиненията.

След това той заведе иск за 400 милиона долара срещу Лайвли, Рейнолдс и техния пиар екип, в който ги обвини в клевета и изнудване. Искът беше отхвърлен през юни 2025 г. Лайвли и останалите ответници по нейното дело постигнаха споразумение през май 2026 г.