Край: Блейк Лайвли получи едва 400 000 долара от Джъстин Балдони за съдебните разноски

Блейк Лайвли получи около 407 000 долара за адвокатски хонорари и съдебни разноски по правния си спор с актьора и режисьор Джъстин Балдони, значително по-малко от поисканите от нея над 8 млн. долара. Федералният съдия Люис Лиман присъди 363 245,40 долара за адвокатски услуги и още 44 206,35 долара за разходи.

Съдът прие, че Блейк Лайвли има право да възстанови част от разходите си по защитата срещу неуспешния иск за клевета на Джъстин Балдони, но определи исканата сума като прекомерна. Според решението тарифите на адвокатите ѝ сами по себе си не са били неразумни предвид сложността и публичността на случая, но броят на заявените часове и част от документираните разходи не са били достатъчно обосновани.

38-годишната актриса беше поискала приблизително 7,5 млн. долара адвокатски хонорари и още около 540 000 долара разноски. Искането беше свързано със защитата ѝ срещу иск за 400 млн. долара, заведен от Балдони и Wayfarer Studios след разрастването на конфликта около филма „Никога повече“.

Адвокатите на Блейк Лайвли, Езра Хъдсън и Майкъл Готлиб, определиха решението като важно, защото представлява първо присъждане на разноски по калифорнийска разпоредба от 2023 г., предназначена да защитава хора, които съобщават за сексуален тормоз, от ответни дела за клевета. Те подчертаха, че за актрисата спорът е бил свързан с търсене на отговорност, а не с финансов резултат.

От своя страна адвокатът на Джъстин Балдони, Брайън Фрийдман, представи значителното намаляване на сумата като успех за своя клиент. Той подчерта, че съдът е присъдил само малка част от поисканото от Лайвли и заяви, че решението показва ограниченията при претендирането на прекомерни съдебни разходи.

Правният конфликт започна след като Блейк Лайвли обвини Джъстин Балдони в сексуален тормоз по време на снимките на „Никога повече“ и в ответна кампания за уронване на репутацията ѝ. Балдони отрече обвиненията и отговори с иск за клевета срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и други страни. Искът му впоследствие беше отхвърлен.

През май 2026 г. страните постигнаха споразумение и прекратиха останалите си взаимни претенции преди планирания федерален процес. По споразумението не бяха изплатени обезщетения на нито една от страните, но беше оставен нерешен въпросът за адвокатските разноски на Лайвли. И двете страни се съгласиха предварително да приемат решението на съда по този въпрос без обжалване.

Решението идва непосредствено след 39-ия рожден ден на Блейк Лайвли. Съпругът ѝ, актьорът Райън Рейнолдс, отбеляза повода с лично послание в социалните мрежи, в което я определи като „най-добрия човек“, когото познава.