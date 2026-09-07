Райън Рейнолдс обясни защо не иска голямо парти за юбилея си

Холивудският любимец Райън Рейнолдс скоро ще навърши 50 години, но вместо да организира пищно парти, той избира далеч по-непретенциозен начин да отбележи личния си празник. В интервю за списание People, холивудската звезда с типичното си чувство за хумор споделя, че не изпитва нужда от големи тържества и предпочита да остане далеч от светлините на прожекторите в този специален ден.
„Достатъчно внимание получавам“
На въпрос как планира да отпразнува юбилея си на 23 октомври, Рейнолдс с усмивка заявява, че вероятно ще прекара деня си като „диша хелий и пълни и изпразва балони“. С тази шеговита забележка актьорът подчертава, че не се нуждае от шумни събирания, тъй като и без това животът му е изпълнен с внимание и емоции.
„Mayday“ с Мария Бакалова вече е факт
Освен личния си празник, Райън Рейнолдс има още един повод за радост – премиерата на новата екшън комедия „Mayday“. В лентата, която вече може да се гледа по Apple TV от 4 септември, Рейнолдс влиза в ролята на пилот на изтребител, а до него блести и българската актриса Мария Бакалова. Тандемът обещава много забавление и динамика на зрителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 в кратце
Коментиран от #4
08:40 07.09.2026
3 Анита хайлайф ескорт
08:43 07.09.2026
4 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #2 от "в кратце":Ама новият му филм излиза по Apple TV на 4-ти септември. ( А скоро и по кината).
08:58 07.09.2026