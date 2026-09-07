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Райън Рейнолдс обясни защо не иска голямо парти за юбилея си

Райън Рейнолдс обясни защо не иска голямо парти за юбилея си

7 Септември, 2026 08:29 715 4

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„Достатъчно внимание получавам“, заяви актьорът

Райън Рейнолдс обясни защо не иска голямо парти за юбилея си - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският любимец Райън Рейнолдс скоро ще навърши 50 години, но вместо да организира пищно парти, той избира далеч по-непретенциозен начин да отбележи личния си празник. В интервю за списание People, холивудската звезда с типичното си чувство за хумор споделя, че не изпитва нужда от големи тържества и предпочита да остане далеч от светлините на прожекторите в този специален ден.

„Достатъчно внимание получавам“

На въпрос как планира да отпразнува юбилея си на 23 октомври, Рейнолдс с усмивка заявява, че вероятно ще прекара деня си като „диша хелий и пълни и изпразва балони“. С тази шеговита забележка актьорът подчертава, че не се нуждае от шумни събирания, тъй като и без това животът му е изпълнен с внимание и емоции.

„Mayday“ с Мария Бакалова вече е факт

Освен личния си празник, Райън Рейнолдс има още един повод за радост – премиерата на новата екшън комедия „Mayday“. В лентата, която вече може да се гледа по Apple TV от 4 септември, Рейнолдс влиза в ролята на пилот на изтребител, а до него блести и българската актриса Мария Бакалова. Тандемът обещава много забавление и динамика на зрителите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в кратце

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав човекът! До 23-ти октомври има още много време,ама нейсе.

    Коментиран от #4

    08:40 07.09.2026

  • 3 Анита хайлайф ескорт

    0 0 Отговор
    Скъпи коли , почивки , екзотика , скъпи преживявания 🥳🤭🍾🚩

    08:43 07.09.2026

  • 4 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Ама новият му филм излиза по Apple TV на 4-ти септември. ( А скоро и по кината).

    08:58 07.09.2026