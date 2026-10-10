Спряха концерт на Ела Лангли преди старта заради "сериозна заплаха за сигурността"

Концертът на кънтри певицата Ела Лангли в Тълса, Оклахома, беше отменен часове преди началото му заради „сериозна заплаха за сигурността“. Шоуто трябваше да се проведе на 9 октомври в BOK Center като част от турнето The Dandelion Tour.

В съобщение залата посочи, че заплахата е засягала „феновете, служителите на залата и изпълнителката“.

„Безопасността и благополучието на всички са наш абсолютен приоритет и след внимателно обсъждане решихме, че концертът не може да се състои“, заявиха от BOK Center. От залата добавиха, че информацията за възстановяването на сумите за билетите ще бъде публикувана допълнително.

Първоначално не бяха съобщени подробности за естеството на заплахата. По-късно капитан Ричард Мойленбърг от полицията в Тълса заяви, че служителите са получили сигнал за възможна стрелба и бомби. Полицията е извършила повторна проверка на BOK Center и района с кучета, обучени да откриват взривни вещества, но не е открила достоверна заплаха.

По думите на Мойленбърг органите на реда не са препоръчвали концертът да бъде отменян. Полицията е информирала представителите на изпълнителите, че при проверките не е установена достоверна опасност, след което решението за спиране на събитието е било взето от екипа на Ела Лангли и организаторите. За случая е започнало разследване, като според американски медии в него оказва съдействие и Федералното бюро за разследване.

Самата Ела Лангли се извини на феновете в публикация в социалните мрежи. Тя написа, че решението е взето „под ръководството на местните власти, залата и охранителния ми екип“, и призна, че разбира колко време, пътуване, средства и планиране са вложили хората, за да присъстват.

„Това не е решение, което беше взето лесно. Отказвам да поставя когото и да било в опасност“, написа певицата.

Отмяната засегна концерт от турнето в подкрепа на втория студиен албум на Лангли „Dandelion“. Следващото ѝ планирано участие е на 10 октомври в Лъбок, Тексас. Към момента няма съобщение за промяна на останалите дати от турнето.

27-годишната Ела Лангли широк интерес с песента „Choosin’ Texas“, която прекара рекордните 24 седмици начело на Billboard Hot 100.