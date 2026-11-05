Меди пусна трета дата в София след бързата разпродажба на втория концерт

Меди обяви трета дата за концерта си в София след изключително бързата продажба на билетите за първите две мартенски вечери. Певецът ще се срещне с публиката и на 14 март 2027 г. в зала „Арена 8888 София“.
Билетите за втория концерт са били изчерпани за 8 минути и 15 секунди. Продажбата на пропуските за третата дата започна в 15:00 часа вчера, а още в първите часове бяха отчетени последни налични места. Това е знак, че интересът към новото шоу остава висок.
Три концерта през март
Първоначално Меди е обявил една дата, но след бързото изчерпване на билетите е добавил втори концерт. И двете събития вече са разпродадени, а третата вечер ще даде възможност на още зрители да присъстват на концерта му в София.
Първият голям самостоятелен концерт на Меди се състоя на 8 март 2026 г. През същата година той пое и ролята на ментор в „Гласът на България“ – позиция, която има особен личен контекст за него, тъй като преди 12 години самият той е бил участник в предаването.
Най-силната година в кариерата му
Меди е сред утвърдените имена в попфолка, но 2026 г. се очертава като най-успешната година в кариерата му. Певецът развива собствена продуцентска компания от 2022 г., а участието му в телевизионния формат разшири присъствието му и извън традиционната публика на жанра.
В „Гласът на България“ Меди е споделил и любопитен личен факт – че е зодия Близнаци с асцендент Скорпион. На този фон билетният интерес към концертите му превърна мартенските дати в едно от най-очакваните музикални събития в София през 2027 г.
Източници: woman.bg, darik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Анти чалга
08:02 05.11.2026
4 Татра
08:02 05.11.2026
5 Сафето
Коментиран от #6, #8
08:02 05.11.2026
6 Тик-Ток
До коментар #5 от "Сафето":Това са контингента на турските тираджии през вековете
08:03 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тик-Ток
До коментар #5 от "Сафето":Поне половината в България са наследници на турските тираджии през вековете
08:05 05.11.2026
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14 1488
мазна турска чалга
08:23 05.11.2026
15 1488
мазна турска чалга
08:23 05.11.2026