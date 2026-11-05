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Меди пусна трета дата в София след бързата разпродажба на втория концерт
  Тема: Известни личности

Меди пусна трета дата в София след бързата разпродажба на втория концерт

5 Ноември, 2026 07:41 608 15

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  • попфолк-
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  • гласът на българия

Певецът ще излезе на сцената на „Арена 8888 София“ и на 14 март 2027 г. Първите две дати вече са напълно разпродадени

Меди пусна трета дата в София след бързата разпродажба на втория концерт - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди обяви трета дата за концерта си в София след изключително бързата продажба на билетите за първите две мартенски вечери. Певецът ще се срещне с публиката и на 14 март 2027 г. в зала „Арена 8888 София“.

Билетите за втория концерт са били изчерпани за 8 минути и 15 секунди. Продажбата на пропуските за третата дата започна в 15:00 часа вчера, а още в първите часове бяха отчетени последни налични места. Това е знак, че интересът към новото шоу остава висок.

Три концерта през март

Първоначално Меди е обявил една дата, но след бързото изчерпване на билетите е добавил втори концерт. И двете събития вече са разпродадени, а третата вечер ще даде възможност на още зрители да присъстват на концерта му в София.

Първият голям самостоятелен концерт на Меди се състоя на 8 март 2026 г. През същата година той пое и ролята на ментор в „Гласът на България“ – позиция, която има особен личен контекст за него, тъй като преди 12 години самият той е бил участник в предаването.

Най-силната година в кариерата му

Меди е сред утвърдените имена в попфолка, но 2026 г. се очертава като най-успешната година в кариерата му. Певецът развива собствена продуцентска компания от 2022 г., а участието му в телевизионния формат разшири присъствието му и извън традиционната публика на жанра.

В „Гласът на България“ Меди е споделил и любопитен личен факт – че е зодия Близнаци с асцендент Скорпион. На този фон билетният интерес към концертите му превърна мартенските дати в едно от най-очакваните музикални събития в София през 2027 г.

Източници: woman.bg, darik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анти чалга

    6 1 Отговор
    Явно има още хора който си мислят ,че това е музика .

    08:02 05.11.2026

  • 4 Татра

    2 0 Отговор
    Кой ????

    08:02 05.11.2026

  • 5 Сафето

    6 1 Отговор
    Докато са пълни залите с такива лумпени не очаквайте да има оправия.

    Коментиран от #6, #8

    08:02 05.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сафето":

    Това са контингента на турските тираджии през вековете

    08:03 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тик-Ток

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сафето":

    Поне половината в България са наследници на турските тираджии през вековете

    08:05 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1488

    0 0 Отговор
    турче
    мазна турска чалга

    08:23 05.11.2026

  • 15 1488

    0 0 Отговор
    турче
    мазна турска чалга

    08:23 05.11.2026