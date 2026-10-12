Поицията изненада в дома му канадски ютюбър, следил патрулки

Канадският инженер-програмист и ютюбър Антъни Систили е получил посещение от двама полицаи, след като създал камера с автоматично разпознаване на регистрационни номера, програмирана да следи само полицейски автомобили. По думите му служителите са дошли в дома му на 20 септември, а той е разказал за разговора във видео, публикувано на 7 октомври. За случая съобщава Tom’s Hardware.

Систили е показал разработката в няколко видеоклипа в TikTok. Устройството използва същия тип технология, която правоохранителните органи прилагат за автоматично разпознаване на регистрационни номера и проследяване на движението на автомобили.

Полицаите поставили въпроса за личната си сигурност

Според разказа на Систили полицаите са го попитали какви са намеренията му с проекта. Един от тях е изразил опасения, че камерата може да разкрие къде живеят служителите, кога започват работа и какво правят през деня.

„Един от тях специално спомена колко страшно би било хората да разберат къде живеят, кога са на смяна и какво правят през деня“, разказва Систили.

По думите му полицаите са заявили, че подобни данни могат да изложат служителите на риск, ако попаднат у престъпници. Систили е посочил, че това са същите опасения, които граждани от години изразяват за системите за масово видеонаблюдение.

Ютюбърът е настоял, че за подобни мрежи са необходими допълнителни правила и механизми за контрол. Според него полицаите са отвърнали, че трудно би могъл да бъде създаден ефективен контрол, без да бъдат разкрити подробности за текущи разследвания.

Проектът е насочен към системите на Flock

Систили е нарекъл устройството си „лична камера за наблюдение Flock, която следи потребителите на Flock“, визирайки американската компания Flock Safety. Тя управлява мрежа от над 120 000 камери в 49 щата на САЩ, а подобни системи за разпознаване на регистрационни номера се използват и в Канада.

Flock Safety твърди, че мрежата ѝ помага за намаляване на престъпността. Компанията заявява още, че камерите използват криптиране на самите устройства и съхраняват изображенията за кратко, преди да ги изпратят към сървърите си.

Системата обаче е обект на критики заради опасенията за неприкосновеността на личния живот и случаи на неправомерно използване на данните. Според журналистическо разследване от открадната камера Flock са били извлечени над 27 000 видеозаписа и 1,6 милиона изображения, направени само за 21 дни.

Източници: tomshardware.com, 404media.co