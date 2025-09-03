Disney ще плати 10 милиона долара глоба за незаконно събиране на лични данни от деца

Disney се съгласи да заплати гражданска глоба в размер на 10 милиона долара заради нарушения, свързани със събирането на данни от деца чрез видеоклипове, публикувани в платформата YouTube. Федералната комисия по търговията на САЩ (FTC) твърди, че компанията не е обозначила достатъчно ясно част от съдържанието си като „предназначено за деца“ (“Made for Kids”), каквото е изискването по федералния закон за защита на личните данни на малолетните при онлайн услуги.

Според изявление на FTC, Disney ще промени практиките си, за да се съобрази с Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), която изисква изрично родителско съгласие при събиране на данни от потребители под 13 години.

„С нашата заповед наказваме злоупотребата на Disney с доверието на родителите и чрез задължителна програма за преглед на видеосъдържанието създаваме основа за бъдещата защита на децата онлайн — чрез въвеждане на технологии за възрастова проверка“, заяви председателят на FTC Андрю Фъргюсън.

От Disney подчертават, че споразумението не засяга собствените дигитални платформи на компанията, а е ограничено само до разпространението на част от съдържанието им в YouTube. „Подкрепата за доброто и безопасността на децата и семействата е в основата на нашата дейност“, се казва в позицията на компанията. „Disney има дългогодишна традиция да спазва най-високите стандарти за защита на детските данни и ще продължим да инвестираме в необходимите инструменти за лидерство в тази област.“

Проблемите с обозначаването на детско съдържание в платформата са предмет на засилен контрол от страна на американските регулатори още от 2019 г., когато YouTube се съгласи да плати 170 милиона долара за подобни нарушения и въведе изискване всяко видео да бъде категоризирано като „Made for Kids“ или не.

Съгласно жалбата на FTC, YouTube е уведомил Disney през юни 2020 г., че около 300 видеоклипа, включително от филмите „Феноменалните“, „Тайната на Коко“, „Играта на играчките“, „Рапунцел“ и „Замръзналото кралство“, не са били обозначени като детски. Платформата впоследствие ги прекатегоризирала, но подобни случаи продължили и през следващите години.

Разследването показва, че Disney обикновено е обозначавал съдържание на ниво канал, но впоследствие е публикувал детски видеоклипове и в канали, маркирани като „Not Made for Kids“, което е позволило YouTube да събира лични данни и да показва таргетирана реклама.

Според условията на споразумението, Disney трябва да поддържа специална програма за класифициране на аудиторията на всяко свое видео в YouTube. Въвежда се и възможност платформата да използва технологии за автоматично определяне на възрастта на зрителите, което би облекчило задължението за ръчно етикетиране на видеата.