Разследват принц Андрю, търсил лични данни за своя жертва с помощта на полицията

Британските власти разследват принц Андрю след появата на информации, че е поискал от полицейски служител, отговарящ за охраната му, да събере данни за покойната Вирджиния Джуфре. Става дума за изтекла електронна кореспонденция, според която херцогът на Йорк е предоставил на служителя личната информация на Джуфре, включително нейния американски социалноосигурителен номер и дата на раждане, за да бъде проверено дали тя има криминално досие.

Както съобщава Mail on Sunday, писмото е било изпратено през 2011 г. до заместник-пресаташето на покойната кралица Елизабет II, малко преди да бъде публикувана известната снимка от 2001 г., на която принц Андрю е заснет с ръка около кръста на тогава 17-годишната Джуфре. На същата снимка присъства и бившата приятелка на Джефри Епстийн – Гилейн Максуел. Засега не е ясно дали полицейският служител е изпълнил искането на Андрю.

Министърът на енергетиката на Обединеното кралство, Ед Милибанд, определи кореспонденцията като „изключително обезпокоителна“ и увери, че твърденията ще бъдат обстойно проверени.

Семейството на Вирджиния Джуфре реагира на публикациите, заявявайки, че „изтеклите имейли разкриват до каква степен някои лица, замесени в скандала, се опитват да дискредитират и оклеветят жертвите“. В изявлението им се посочва още, че „истината ще излезе наяве и няма да има сенки, зад които могат да се скрият“. Представители на Бъкингамския дворец не са коментирали случая пред медията Page Six.

Вирджиния Джуфре почина през април 2025 г. на 41-годишна възраст при съмнителни обстоятелства. Беше обявено, че тя се е самоубила, макар самата тя да е казвала, че никога не е имала самоубийствени тенденции. Три седмици преди това тя попадна в тежка катастрофа. В продължение на години тя обвиняваше принц Андрю в сексуално насилие и участие в мрежата за трафик на жени на Джефри Епстийн. Според показанията ѝ, Андрю я е изнасилил, когато е била непълнолетна.

През 2021 г. Джуфре заведе дело срещу херцога на Йорк, което беше уредено извън съда година по-късно срещу предполагаема сума от 12 милиона долара. По това време принц Андрю отрече всички обвинения, но в резултат кралица Елизабет му отне военните почести и официалните ангажименти.

Изтеклите имейли станаха публични само дни след като Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън бяха лишени от титлите си поради „продължаващи обвинения“ за връзки на херцога с Епстийн. В изявление, публикувано в петък, Андрю заяви: „Винаги съм поставял дълга си към семейството и страната на първо място.“ Той отново отхвърли обвиненията срещу себе си, уточнявайки, че решението е било взето след разговор с брат му, крал Чарлз III, и с останалите членове на кралското семейство.