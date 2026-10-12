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Шест средиземноморски острова за по-спокойна почивка през 2027 г

Шест средиземноморски острова за по-спокойна почивка през 2027 г

12 Октомври, 2026 21:00 919 5

  • средиземноморски острови-
  • туризъм-
  • гозо-
  • менорка-
  • древни руини

Гозо, Самос, Вис, Менорка, Сант-Антиоко и Итака съчетават плажове, древни руини и по-малко туристически тълпи

Шест средиземноморски острова за по-спокойна почивка през 2027 г - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато Санторини, Капри и Майорка привличат милиони туристи, шест по-слабо популярни острова в Средиземно море предлагат плажове, древни руини и по-малко тълпи. Списъкът на Travel Off Path е насочен към пътуващи, които търсят по-спокойна почивка през 2027 г., без да се отказват от исторически забележителности и местна атмосфера. Изданието обобщава избора си с думите: „Добрата новина е, че автентичното Средиземноморие все още съществува. Просто трябва да погледнете отвъд претъпканите туристически центрове.“

Гозо и Самос съчетават история и природа

Първото предложение е Гозо – островът край Малта, до който се стига с ферибот за около 45 минути. Тихите селски селища, варовиковите скали и хълмовете са част от пейзажа, но най-известната забележителност са мегалитните храмове Джгантия. Те са по-стари от египетските пирамиди и Стоунхендж. Островът привлича и любителите на гмуркането с подводните пейзажи край Синята дупка.

Самос се намира в източната част на Егейско море, близо до турския бряг. За разлика от по-сухите острови на Цикладите, той е зелен, с гористи планини, склонове и традиции във винопроизводството. Сред основните исторически обекти е Херайонът на Самос – комплекс с останки от древния храм на богинята Хера. Обектът, заедно с древния град Питагорион, е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1992 г.

Вис и Менорка пазят следи от миналото

Хърватският Вис дълго време е бил използван като военна база на бивша Югославия и достъпът на чуждестранни туристи е бил ограничен. Според Travel Off Path това е помогнало островът да избегне мащабното туристическо строителство, познато от други хърватски курорти. Днес посетителите могат да видят руините на древногръцкия и римския град Иса, както и изоставени подводни тунели, прокопани в крайбрежните скали. До близкия остров Бишево се организират лодъчни пътувания до Синята пещера.

Менорка предлага по-спокоен ритъм от Майорка и Ибиса. Целият остров е биосферен резерват на ЮНЕСКО, а сред природните му дадености са закътани заливи, борови гори и крайбрежни маршрути. На острова са разпръснати паметници на талайотската култура – каменни кули и монументи от бронзовата епоха. За пешеходни преходи е подходящ Ками де Кавалс, който обикаля крайбрежието на около 185 километра.

Сант-Антиоко и Итака остават извън основните маршрути

Сант-Антиоко се намира край югозападния бряг на Сардиния и е свързан с острова чрез изкуствен провлак и мост с история, която води към римската епоха. На място са запазени картагенски тофет и подземни римски катакомби. Те показват различните културни пластове в района – от финикийското и пуническото наследство до римското владичество.

Итака е свързвана с Одисей и остава сравнително слабо населена, отчасти заради по-трудния достъп. Островът няма собствено летище, затова пътуващите обикновено стигат до съседната Кефалония и продължават с ферибот. Зелените склонове, маслиновите горички и тихите плажове са сред основните му особености. Историческият обект, известен като Школата на Омир, продължава да бъде предмет на научен спор заради неясното му точно значение.

Източници: traveloffpath.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турист

    0 1 Отговор
    Не си губете времето да ходите до остров Капри ,не си струва

    21:12 12.10.2026

  • 2 Мъж

    2 1 Отговор
    С българка на басейн в надежда няма да отида не пък по острови

    21:16 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тасос

    1 1 Отговор
    Хем близичко,хем красивичко!

    21:38 12.10.2026

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Що не почиват на слунчака за да държат таратор за 8 евра о кафе за 7.50

    21:55 12.10.2026