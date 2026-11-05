Мистериозната роля на Скарлет Йохансон в „Батман 2“ я докарала до екзистенциална криза

Скарлет Йохансон определи ролята си в „Батман: Част II“ като една от най-трудните за изграждане в кариерата ѝ. Актрисата все още не разкрива кого ще изиграе в продължението на филма от 2022 г., но призна, че персонажът е предизвикал у нея силна екзистенциална тревога.

Йохансон беше попитана коя от последните ѝ роли я е извадила най-силно от зоната ѝ на комфорт – тази в „Батман: Част II“ или участието ѝ в „Екзорсистът: Мъченици“. Тя посочи проекта на Мат Рийвс.

„Вероятно ролята в „Батман“, защото по някаква причина ми донесе много екзистенциална тревога“, каза Скарлет Йохансон.

Тя допълни, че персонажът е бил „много труден за разбиране“, като остави отворен въпроса дали причината е самата роля, личният ѝ период или съчетание от обстоятелства.

„Не знам защо – дали беше заради ролята, или заради етапа от живота ми и всичко, което се случваше, но беше трудно да я разгадая“, обясни актрисата, но не даде допълнителни насоки за самоличността на героинята си.

Подробностите за ролята на Скарлет Йохансон в „Батман: Част II“ се пазят в тайна. Няма официално потвърждение дали тя ще се превъплъти в познат персонаж от комиксите, или ще играе нов герой, създаден специално за филмовата поредица.

Продължението отново е написано и режисирано от Мат Рийвс, а Робърт Патинсън ще се завърне като Брус Уейн и Батман. Филмът следва историята от „Батман“ от 2022 г., в който героят разследва убийства и сблъсъци между престъпни групировки в Готъм.

Скарлет Йохансон вече има солиден опит в големи продукции по комикси с ролята на Наташа Романоф, известна като Черната вдовица, във филмите на „Марвел“. Новото ѝ участие обаче я поставя във вселената на „DC“, без засега да е ясно какво място ще заема героинята ѝ в сюжета.

„Батман: Част II“ е насрочен за премиера на 18 февруари 2028 г. До официалното представяне на филма самоличността на персонажа на Йохансон остава една от най-големите неизвестни около продукцията.