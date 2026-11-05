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8 известни личности, които имат близнак
  Тема: Известни личности

8 известни личности, които имат близнак

5 Ноември, 2026 15:45 737 3

  • известни личности-
  • близнаци-
  • скарлет йохансон-
  • жизел бюндхен-
  • рами малек

При някои от тях близнакът също е в шоубизнеса, а други са избрали напълно различен професионален път

8 известни личности, които имат близнак - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На червения килим обикновено стои само едната половина от двойката. Зад някои от най-разпознаваемите имена в киното, музиката и модата обаче има брат или сестра близнак, избрали живот далеч от славата. Сред тях са Скарлет Йохансон, Жизел Бюндхен, Рами Малек и Кийфър Съдърланд.

Скарлет Йохансон има брат близнак Хънтър, който основава Solar Responders – организация, подпомагаща спасителни екипи след природни бедствия и други извънредни ситуации. По думите на актрисата той е „най-алтруистичният човек“ в живота ѝ и постоянно я подтиква да бъде по-добър човек. Хънтър е участвал и в кампанията на Барак Обама през 2008 г. като организатор.

8 известни личности, които имат близнак
Снимка: БГНЕС

При Майки Мадисън близнакът Майлс се появи пред публика в един от най-важните моменти в кариерата ѝ. Актрисата му благодари в речта си при получаването на „Оскар“ през 2025 г., като го нарече свой най-добър приятел. Майлс не работи във филмовата индустрия, но е присъствал на редица важни събития за сестра си, включително премиерата на епизода ѝ в „Saturday Night Live“.


Близнаци зад камерата и извън шоубизнеса

Кийфър Съдърланд има сестра близначка Рейчъл, която работи в постпродукцията. Тя е била част от екипите на телевизионни продукции, сред които „Закон и ред: Торонто“ и „Pretty Hard Cases“. „Да бъдеш близнак ме научи на ценността да имаш спътник“, казва актьорът пред „Гардиън“. По думите му още от детството е имал човек, с когото да споделя всяко преживяване.

Жизел Бюндхен и сестра ѝ Патрисия, наричана Пати, са сред най-близките примери за професионално партньорство между близнаци. Пати е дългогодишен мениджър на модела и ръководи част от бизнес делата ѝ в Бразилия. „Тя ми пази гърба, както и аз нейния“, казва Жизел пред „Пийпъл“. Двете имат още четири сестри.


Рами Малек и брат му Сами са еднояйчни близнаци, но кариерите им се развиват в различни посоки. Сами е учител по английски език в гимназия. Актьорът е разказвал, че веднъж е помогнал на брат си в колежа, като се представил за него и изпълнил монолог по гръцка литература пред преподавател.


Паркър Поузи също има близнак, който не е актьор. Брат ѝ Кристофър „Крис“ Поузи избира правото, въпреки че двамата си приличат силно. Аштън Къчър и брат му Майкъл пък са свързани не само от семейната си история. Майкъл, който има церебрална парализа и е претърпял сърдечна трансплантация като тийнейджър, работи като мотивационен лектор и говори за хората с увреждания.

Друга професия, същата връзка

Джоузеф Файнс, познат с ролята си в „Влюбеният Шекспир“, има брат близнак Джейкъб. Той работи като природозащитник и специалист по управление на земи. „Когато споделяш с някого легло, рождени дни и утроба, между вас има специална връзка“, казва Джоузеф пред „Гардиън“.

Не всички известни близнаци следват различни пътища. Мери-Кейт и Ашли Олсън, както и Дилън и Коул Спраус, превръщат общото си присъствие в успешна актьорска кариера. При останалите двойки обаче славата остава само за единия – а близнакът често е човекът, който стои най-близо до него, без да заема място пред камерите.

Източници: instyle.com, people.com, theguardian.com


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    2 0 Отговор
    Държа да ги жасам на червен килим, жасам ги на квото има!

    15:59 05.11.2026

  • 3 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Одеве коментирахме, че Неделчо Колев съсипал щангите в България, той пък се оказва, че има близнаци, от които единият е Рут Колева.

    16:20 05.11.2026