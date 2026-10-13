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Васил Бинев на 69: гласът зад десетки световни звезди
  Тема: Известни личности

Васил Бинев на 69: гласът зад десетки световни звезди

13 Октомври, 2026 15:00 751 2

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  • откраднат живот

Актьорът превърна дублажа в свое второ сценично изкуство и получи „Икар“ за „Златен глас“. Зрителите го познават и от „Откраднат живот“ и редица български филми

Васил Бинев на 69: гласът зад десетки световни звезди - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Понякога зрителят разпознава актьора, без да го вижда. Достатъчни са една пауза, нисък тембър или начинът, по който една реплика остава във въздуха. Така Васил Бинев влиза в домовете на българската публика от десетилетия – първо със сценичните си роли, а после и с гласовете на герои, изпълнявани от едни от най-популярните актьори в световното кино.

Роден на 13 октомври 1957 г., Бинев навършва 69 години. Обучението му започва с актьорско майсторство за куклен театър при проф. Николина Георгиева, а след това завършва драматичен театър в класа на проф. Надежда Сейкова.

От сценичен работник до трупата на Театър „Българска армия“

В началото на 80-те години актьорът работи като сценичен работник и осветител в Драматичния театър в Кюстендил. По-късно играе в Драматичния театър „Йордан Йовков“ в Добрич и в Драматичния театър „Адриана Будевска“ в Бургас. През 1989 г. се присъединява към Театър „Българска армия“, където остава до 2011 г.

Сред филмовите му участия са „Вечери в Антимовския хан“, „Полицаи и престъпници“, „Синята птица“ и „Внукът на дядо Коледа“. По-късно се появява в „Дървото на живота“, „Секс, лъжи и ТВ: Осем дни в седмицата“, „Доза щастие“, „Божоле“, „Малката маркиза“ и „Лъжите в нас“. В „Откраднат живот“ играе бизнесмена Иво Фотев.

Гласът, който зрителите разпознават

Най-широка популярност Васил Бинев получава с дублажа. С неговия глас за българската публика „говорят“ персонажи, изпълнявани от Ален Делон, Брад Пит, Джони Деп, Джордж Клуни, Майкъл Дъглас и Мел Гибсън. В списъка с продукции, по които е работил, са „Дързост и красота“, „Касандра“, „От местопрестъплението: Маями“, „Клъцни/Срежи“, „Изгубени“, „Отчаяни съпруги“ и „Бягство от затвора“.

Самият Бинев казва, че най-трудно му е било да намери българския еквивалент на енергията и непредвидимостта на Еди Мърфи. За сметка на това лейтенант Хорейшио Кейн от „От местопрестъплението: Маями“ се превръща в един от образите, с които най-често го свързват зрителите.

Признанието идва и от професионалната общност. На 27 март 2010 г. Васил Бинев получава наградата „Икар“ в категория „Златен глас“ за дублажа си в сериала „Брак с чужденец“. Отличието утвърждава дублажа като самостоятелно актьорско майсторство, а не просто като невидима част от телевизионната продукция.

Срещата със Силвия Лулчева

Студиото за филмов дублаж има значение и извън професионалния му път. Именно там Васил Бинев среща актрисата Силвия Лулчева, с която по-късно създават едно от познатите актьорски семейства в България. Двамата са носители на „Икар“ в категория „Златен глас“.

Пред Cultinterview Бинев разказва, че дълго време не е изпитвал желание да се връща към театъра, защото дублажът му носи същото професионално предизвикателство. „Ще те излъжа, ако ти кажа, че не ми е било приятно“, казва той за реакциите на зрителите след появата си в „Откраднат живот“.

Така кариерата му остава свързана с две лица на актьорската професия – видимото присъствие на сцената и емоцията, която достига до зрителя само чрез гласа.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, cultinterview.com


България
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  • 1 тоз човечец

    2 7 Отговор
    що зяпа наборсучено накриво
    па се води певач

    15:12 13.10.2026

  • 2 Не разбирам

    4 1 Отговор
    Защо непрекъснато дублират филмите и затрудняват възприемането? Къде къде по-приятно е да чуваш оригинала и да има субтитри!

    15:31 13.10.2026