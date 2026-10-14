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Брад Пит и Инес де Рамон показаха любовта си в Париж (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Брад Пит и Инес де Рамон показаха любовта си в Париж (СНИМКА)

14 Октомври, 2026 08:43 1 526 7

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  • холивуд

Двамата бяха заснети след концерт на Джеймс Блейк в зала „Льо Гран Рекс“

Брад Пит и Инес де Рамон показаха любовта си в Париж (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брад Пит и Инес де Рамон демонстрираха близост по време на вечерна разходка в Париж. 62-годишният актьор и 33-годишната дизайнерка на бижута бяха заснети да се държат за ръце, докато напускат концерт на Джеймс Блейк в зала „Льо Гран Рекс“ на 12 октомври.


Двамата изглеждаха усмихнати и спокойни след първото от двете участия на британския музикант във френската столица. Пит е бил с зеленикаво-синьо яке, бяла риза и панталон в наситен пурпурен цвят. Де Рамон е избрала бяло горнище, черен панталон и светло палто.

Пит и де Рамон са свързвани романтично от ноември 2022 г. Оттогава двамата постепенно увеличават публичните си появи заедно. Те направиха първата си обща поява на червен килим на кинофестивала във Венеция през септември 2024 г.

През последните месеци двойката беше забелязвана на няколко публични събития. На 9 октомври те присъстваха заедно на благотворителната церемония „Албийс“ в Лондон, а през септември де Рамон придружи Пит на премиера на филма му „Сърцето на звяра“ в Нешвил.

През октомври 2025 г. източник, цитиран от People, заяви, че двамата „напълно живеят заедно“. Пит и де Рамон не са обявявали публично брак или годеж.

Парижката им поява идва на фона на продължаващите професионални ангажименти на актьора, който през есента предстои да се появи в новия филм „Новите премеждия на Клиф Буут“.

Източник: aol.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 2 Отговор
    Хората са щастливи, а Анджелина Брадпитовна сее злоба дори сред децата си!

    08:48 14.10.2026

  • 2 лоза

    1 1 Отговор
    Е,те това го знаем,не е новост. На Брат Изпит вече брат му.

    08:51 14.10.2026

  • 3 танкист

    8 3 Отговор
    Братчо е щастливец,че си е намерил тава готина мацка! Да са живи и здрави хората!

    08:58 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    1 1 Отговор
    Сладури!!!!

    09:44 14.10.2026

  • 6 ха ха

    5 0 Отговор
    БраДчо се е барнал като Лори- най-шарения папагал и с прясно боядисана косица.

    10:07 14.10.2026

  • 7 И е дошъл

    3 0 Отговор
    На млад кон

    10:10 14.10.2026