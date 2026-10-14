На 3 октомври 1789 г. Уошингтън обявява първия Ден на благодарността

На 3 октомври 1789 г. Джордж Уошингтън подписва първата национална прокламация за Ден на благодарността в историята на Съединените щати. Документът е издаден в Ню Йорк, а за ден на благодарност и молитва е определен четвъртък, 26 ноември същата година.

Датата често се свързва с началото на американския национален празник, но не става дума за първото честване на благодарност на територията на бъдещите Съединени щати. Подобни дни са обявявани още в колониалния период, а Континенталният конгрес и военните власти са определяли отделни дни за благодарност по време на Войната за независимост.

Конгресът поставя началото

На 28 септември 1789 г. първият Конгрес по новата конституция приема резолюция, с която иска от президента да препоръча на американския народ ден за обща благодарност и молитва. Няколко дни по-късно Уошингтън издава прокламацията.

Националните архиви на САЩ определят събитието като първото честване на Деня на благодарността по новата конституция. В документа президентът посочва като повод за благодарност възможността американците мирно да изградят форма на управление, гарантираща тяхната сигурност и щастие.

„Препоръчвам и определям четвъртък, 26 ноември, да бъде посветен от народа на тези щати на служба на онова велико и славно Същество“, пише Уошингтън.

В прокламацията се споменават още мирът, единството, изобилието, гражданската и религиозната свобода, както и възможността за придобиване и разпространяване на полезни знания. Денят е замислен не само като обществено тържество, но и като време за молитва и равносметка.

Празникът става ежегоден много по-късно

След Уошингтън и президентите Джон Адамс и Джеймс Мадисън обявяват отделни национални дни за благодарност, но традицията не се превръща веднага в ежегодна. Според Библиотеката на Конгреса след 1789 г. не всеки президент продължава практиката.

Авраам Линкълн възстановява националната президентска прокламация през 1863 г. По-късно, през 1941 г., Конгресът определя четвъртия четвъртък на ноември като федерален празник. Така еднократният ден, обявен от Уошингтън на 3 октомври 1789 г., постепенно се превръща в една от най-устойчивите американски национални традиции.

Източници: archives.gov, loc.gov