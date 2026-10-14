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На 3 октомври 1789 г. Уошингтън обявява първия Ден на благодарността
  Тема: Известни личности

На 3 октомври 1789 г. Уошингтън обявява първия Ден на благодарността

14 Октомври, 2026 18:30 463 7

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  • ден на благодарността-
  • сащ-
  • американска история-
  • 1789 г.

Прокламацията определя 26 ноември за ден на национална благодарност и молитва. Празникът става ежегодна федерална традиция повече от век по-късно

На 3 октомври 1789 г. Уошингтън обявява първия Ден на благодарността - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 3 октомври 1789 г. Джордж Уошингтън подписва първата национална прокламация за Ден на благодарността в историята на Съединените щати. Документът е издаден в Ню Йорк, а за ден на благодарност и молитва е определен четвъртък, 26 ноември същата година.

Датата често се свързва с началото на американския национален празник, но не става дума за първото честване на благодарност на територията на бъдещите Съединени щати. Подобни дни са обявявани още в колониалния период, а Континенталният конгрес и военните власти са определяли отделни дни за благодарност по време на Войната за независимост.

Конгресът поставя началото

На 28 септември 1789 г. първият Конгрес по новата конституция приема резолюция, с която иска от президента да препоръча на американския народ ден за обща благодарност и молитва. Няколко дни по-късно Уошингтън издава прокламацията.

Националните архиви на САЩ определят събитието като първото честване на Деня на благодарността по новата конституция. В документа президентът посочва като повод за благодарност възможността американците мирно да изградят форма на управление, гарантираща тяхната сигурност и щастие.

„Препоръчвам и определям четвъртък, 26 ноември, да бъде посветен от народа на тези щати на служба на онова велико и славно Същество“, пише Уошингтън.

В прокламацията се споменават още мирът, единството, изобилието, гражданската и религиозната свобода, както и възможността за придобиване и разпространяване на полезни знания. Денят е замислен не само като обществено тържество, но и като време за молитва и равносметка.

Празникът става ежегоден много по-късно

След Уошингтън и президентите Джон Адамс и Джеймс Мадисън обявяват отделни национални дни за благодарност, но традицията не се превръща веднага в ежегодна. Според Библиотеката на Конгреса след 1789 г. не всеки президент продължава практиката.

Авраам Линкълн възстановява националната президентска прокламация през 1863 г. По-късно, през 1941 г., Конгресът определя четвъртия четвъртък на ноември като федерален празник. Така еднократният ден, обявен от Уошингтън на 3 октомври 1789 г., постепенно се превръща в една от най-устойчивите американски национални традиции.

Източници: archives.gov, loc.gov


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бащата на американската демокрация Джордж Вашингтон
    Към момента на смъртта му през 1799 г. в имението Маунт Върнън е имало общо 317 поработени хора (роби). От тях 123 са били лична собственост на самия Джордж Вашингтон, а останалите са принадлежали на съпругата му Марта (като част от наследството от първия ѝ съпруг) или са били наети.
    Вашингтон наследява първите си 10 роби, когато е едва 11-годишен, а през живота си е контролирал общо над 500 поработени лица в различните си имоти. В своето завещание той оставя разпореждане неговите 123 роби да бъдат освободени след смъртта на съпругата му.

    18:33 14.10.2026

  • 2 Хелоуин

    1 0 Отговор
    При соца се опитваха да премахнат религиозните празници, а сега някой се опитва да натрапи комерсиалните празници на САЩ и Юкей.

    18:38 14.10.2026

  • 3 Финансист

    0 0 Отговор
    Инфлацията се надига в сащ , фед ще вдигне лихвите отново на 28 октомври. Лоша новина за инвеститорите. Очаква се след изборите в сащ другия месец да запопнат масирани бомбардировки в близкия изток. Това какво означава ли? Разбирасе по скъп петрол и инфлация.

    18:46 14.10.2026

  • 4 Американците благодарят

    0 0 Отговор
    турците ръка целуват, а за наследниците на Круме всичко било унизително.

    18:47 14.10.2026

  • 5 Стига вече, писна ми от подмазвачи

    4 0 Отговор
    Стига с това име Уошингтън, в България е прието името Вашингтон.
    Има един преводач на филми уестърни, Веселин Каменов, той също го пише така!

    Коментиран от #6

    18:51 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.