3,4-метров космически обект падна в нива в Минесота (ВИДЕО)

Метален обект с диаметър около 3,4 метра беше открит в царевична нива в Скот Тауншип, окръг Стивънс, в щата Минесота. Находката е била засечена на 14 октомври, когато местните власти получили сигнал за чуждо тяло в земеделски имот.

На място пристигнали служители на шерифската служба на окръг Стивънс. Те установили голяма метална конструкция с диаметър приблизително 11 фута. В официалното описание обектът е наречен „голям метален обект“ и „вероятно космически обект“.

„При пристигането си служителите потвърдиха, че в царевичната нива има голям метален обект с диаметър приблизително 11 фута, вероятно космически обект“, съобщи шерифската служба.

Сигнал е подаден до дежурния офицер на Минесота, след което на място са били уведомени и федерални агенции. Властите посочиха, че няма опасност за населението. Обектът вече е преместен от нивата и се намира на охранявано място, докато се изяснява неговият произход и собственик.

Следа води към китайска ракета

Нова публикация на Ars Technica свързва находката с горната степен на китайската ракета Zhuque-2E. Тя е изстреляна на 15 септември от космодрума Цзюцюен и е извела в орбита 10 комуникационни спътника.

Според анализа ракетата е навлязла отново в атмосферата над американския Среден запад. Посоката на наблюдаваните отломки, времето на навлизането и мястото на открития метален корпус съвпадат с предполагаемата траектория на ракетата. Допълнителен аргумент е размерът: горната степен на Zhuque-2E е с диаметър около 3,35 метра, почти колкото измерените 3,4 метра на обекта.

Това обаче остава експертна хипотеза, а не официално установен факт. Американските власти все още не са потвърдили, че предметът е част от китайската ракета. Не е съобщено и дали са открити други фрагменти в района.

Разследването продължава, като основната задача е да бъде установено дали конструкцията действително е космически отпадък и към кой апарат принадлежи.

Източници: cbsnews.com, startribune.com, arstechnica.com