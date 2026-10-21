3,4-метров космически обект падна в нива в Минесота (ВИДЕО)

Метален обект с диаметър около 3,4 метра беше открит в царевична нива в Скот Тауншип, окръг Стивънс, в щата Минесота. Находката е била засечена на 14 октомври, когато местните власти получили сигнал за чуждо тяло в земеделски имот.
На място пристигнали служители на шерифската служба на окръг Стивънс. Те установили голяма метална конструкция с диаметър приблизително 11 фута. В официалното описание обектът е наречен „голям метален обект“ и „вероятно космически обект“.
„При пристигането си служителите потвърдиха, че в царевичната нива има голям метален обект с диаметър приблизително 11 фута, вероятно космически обект“, съобщи шерифската служба.
Сигнал е подаден до дежурния офицер на Минесота, след което на място са били уведомени и федерални агенции. Властите посочиха, че няма опасност за населението. Обектът вече е преместен от нивата и се намира на охранявано място, докато се изяснява неговият произход и собственик.
Следа води към китайска ракета
Нова публикация на Ars Technica свързва находката с горната степен на китайската ракета Zhuque-2E. Тя е изстреляна на 15 септември от космодрума Цзюцюен и е извела в орбита 10 комуникационни спътника.
Според анализа ракетата е навлязла отново в атмосферата над американския Среден запад. Посоката на наблюдаваните отломки, времето на навлизането и мястото на открития метален корпус съвпадат с предполагаемата траектория на ракетата. Допълнителен аргумент е размерът: горната степен на Zhuque-2E е с диаметър около 3,35 метра, почти колкото измерените 3,4 метра на обекта.
Това обаче остава експертна хипотеза, а не официално установен факт. Американските власти все още не са потвърдили, че предметът е част от китайската ракета. Не е съобщено и дали са открити други фрагменти в района.
Разследването продължава, като основната задача е да бъде установено дали конструкцията действително е космически отпадък и към кой апарат принадлежи.
Източници: cbsnews.com, startribune.com, arstechnica.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
и шопето може да се изпари за точно 3 секунди
и троха няма да остане
само стькло
07:56 21.10.2026