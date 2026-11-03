Бедствено положение в Шабла след поройните дъждове ОБЗОР

Бедствено положение е обявено в община Шабла заради поройните дъждове, преливането на дере и наводнени дворове в ниските части на града. Заповедта на кмета Мариян Жечев е в сила от 16:00 часа на 3 ноември и е съгласувана с областния управител на Добрич Руслан Томов.

Превантивно са евакуирани 16 души от две улици в ниската част на Шабла. Няма данни за пострадали или бедстващи хора. „Няма пострадали или бедстващи хора“, съобщи кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов, цитиран от БНТ.

Водата постепенно се оттича, но в района все още вали слабо. Екипи работят по почистването на затлачени участъци от дерето, в което са попаднали растителни отпадъци и вода от земеделски площи. Общинският кризисен щаб е набелязал допълнителни превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта.

Различни данни за количеството на валежите

Публикуваните данни за падналия дъжд се различават според мястото и периода на измерване. БНТ съобщава за количества до 250 литра на квадратен метър в общината за денонощие, докато данните на Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич сочат 94,7 литра на квадратен метър в Шабла и 113 литра в Дуранкулак. В село Спасово са отчетени 157,5 литра за 24 часа.

Най-интензивни са били валежите в района на Дуранкулак, Захари Стояново и Смин. През нощта приливна вълна е довела до преливане на дерета и заливане на дворове в няколко населени места. Според местната власт няма информация за бедстващи жители, а засегнати са основно дворове и отделни участъци от инфраструктурата.

Ограничено е било движението към Дуранкулак

Заради наводнен участък движението по пътя Шабла–Дуранкулак е било временно ограничено между 1 и 4 часа през нощта. По-рано областният управител Руслан Томов предупреди шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасност от аквапланинг.

Бедственото положение остава в сила до отмяната му, но за срок не по-дълъг от седем дни. Предстои наблюдение на деретата и ниските части на населените места, докато премине прогнозираното ново влошаване на времето.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg