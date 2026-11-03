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Крум от „Игри на волята 5“ предложи брак на дългогодишната си приятелка (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Крум от „Игри на волята 5“ предложи брак на дългогодишната си приятелка (СНИМКИ)

3 Ноември, 2026 17:59 635 2

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  • риалити звезди

Риалити участникът падна на коляно по време на разходка в гората, а любимата му каза „Да“

Крум от „Игри на волята 5“ предложи брак на дългогодишната си приятелка (СНИМКИ) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Есенна разходка в гората завърши с предложение за брак за Крум Апостолов от Куклен, познат от петия сезон на „Игри на волята“. На 1 ноември професионалният футболен съдия в Трета лига паднал на коляно пред приятелката си Габриела, докато двамата били заедно с малкия им син.

Изненадана, Габриела приела предложението и двамата вече са сгодени. Крум описа момента като лична крачка към общото им бъдеще. „Направих крачка към нашето завинаги“

Той свърза решението си и с факта, че любовта им вече има „най-красивото лице“ – тяхното дете. Предложението е било направено сред есенни цветове, мъгла и дъжд.

Крум участва в петия сезон на риалити формата. В предаването той се определяше като амбициозен и добър лидер, а сред слабостите си посочваше избухливостта и нетърпеливостта.

Извън телевизионния екран Крум продължава да работи като футболен съдия в Трета лига.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаген Дас

    1 0 Отговор
    Голям праз!!!

    18:09 03.11.2026