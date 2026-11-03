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Кралицата Марая Кери откри Коледния сезон с луксозна кампания за Gucci (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Кралицата Марая Кери откри Коледния сезон с луксозна кампания за Gucci (ВИДЕО)

3 Ноември, 2026 14:58 623 7

  • марая кери-
  • гучи-
  • коледна кампания-
  • мода-
  • gucci

Певицата участва в празничен филм на модната къща, режисиран от Хармъни Корин. Цената на всички нейни тоалети и аксесоари надхвърля 50 000 долара

Кралицата Марая Кери откри Коледния сезон с луксозна кампания за Gucci (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Марая Кери даде официален старт на коледния сезон с новата празнична кампания на модния гигант Gucci. Певицата участва в кратък филм, режисиран от Хармъни Корин, в който хотелски служители бързат да подготвят тържество преди пристигането ѝ. Видеото е озвучено с вечния ѝ коледен хит „All I want for Christmas is you“.

Историята започва с появата на ботуши с логото на Гучи за 2300 долара, които излизат от черен автомобил. След тях се вижда обемно палто от все още непуснатата круиз колекция на марката за 2027 г. В хотела служителите пренасят купчини подаръци, украсяват елхата и окачват празнични декорации, докато гостите поставят подаръци под клоните ѝ и палят свещи.

Когато Марая Кери слиза от асансьора, празненството вече е започнало. Тя е облечена в рокля с принт на пеперуди за 4600 долара. Към нея са добавени чокър с кристално двойно лого за 2400 долара, очила без рамки с кристали за 1295 долара и лилава чанта Gucci Aperitivo за 3550 долара.

Във втората част на филма певицата се появява с асиметрична рокля в цвят шампанско, покрита с блестящи кристали. Моделът е оценен на 19 500 долара. Според Page Six общата стойност на двата тоалета и аксесоарите, които Кери носи във видеото, надхвърля 50 000 долара.

Визията с пеперуди е част от специалната колекция Butterfly на Gucci. Тя използва блестящи и металически елементи, вдъхновени от преливането на крилете на пеперудите. Мотивът има пряка връзка с Марая Кери, която издава албума Butterfly през 1997 г. и от години го използва като отличителен знак в сценичния си стил.

„All I want for Christmas is you“, изпява поп звездата директно към камерата в края на рекламния филм.

Gucci представя кампанията като част от празничната си селекция, която включва и чанти, обувки и зимни аксесоари. Специалната колекция Butterfly е пусната първоначално онлайн.

Кампанията излиза ден след традиционното видео „It’s Time“, с което Марая Кери отбелязва началото на своя коледен сезон. Следват международни концерти от турнето ѝ „Christmastime“ в Бразилия и Англия, а финалното участие е насрочено за 8 декември в Малта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Матяла е достатъчно тъп не се напъвайте

    15:01 03.11.2026

  • 2 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Па ед
    Но време разправяха че ако си не .ър.си за цял живот

    Коментиран от #3

    15:04 03.11.2026

  • 3 викаш

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    рас не федерас 🤡
    ама ти са услади и êшë многа рас

    Коментиран от #4

    15:06 03.11.2026

  • 4 И Киев е Руски

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "викаш":

    Имам познат логопед може да бутна едно рамо .Без платно

    Коментиран от #5

    15:09 03.11.2026

  • 5 мое ти га бутна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    бесплатна

    15:13 03.11.2026

  • 6 измт

    1 3 Отговор
    яко нрб подчувеци навсекъде

    15:13 03.11.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    На времето беше страхотна певица с невероятен глас и талант. После се обърна на машинка за пари. Всяка година - коледен албум със същите песни. Ама лошо няма, то не е луд, който яде баницата!

    15:28 03.11.2026