Николета Лозанова и Ники Михайлов подготвят втори дом със същия дизайнер

Николета Лозанова и Ники Михайлов започват нова къща с дизайнера Алекс Ковачев, който проектира и предишния им дом. Двойката вече направи първия оглед на новия имот заедно с основателя и творчески директор на IDEA International.

Николета сподели кадър от посещението в Instagram с краткия надпис „The sequel“ („Продължението“). Така тя даде знак, че историята с Алекс Ковачев продължава, макар детайлите за бъдещия дом все още да се пазят в тайна.

Снимка: Инстаграм

Втори дом със същия дизайнер

Предишната къща на Николета Лозанова и Ники Михайлов беше проектирана от Ковачев и екипа му, а създаването ѝ беше показано в първия сезон на риалити предаването „Домът на мечтите“, излъчен по NOVA през 2025 г. След края на формата двойката реши да продаде имота.

Повторният избор на същия дизайнер е оценен от Алекс Ковачев като силно признание за работата му.

„Когато клиент продаде къща и след това се обади на същия дизайнер за следващата, това е най-честната рецензия, която можеш да получиш“, казва Ковачев.

По думите му вторият проект ще се различава от първия, защото вече има натрупан опит от съвместната им работа. „Първата къща беше пред камери, в ритъма и сроковете на телевизионен формат. Сега имаме лукса на времето. Знаем как живеят, как посрещат гости, какво им е липсвало и какво са обичали“, обяснява дизайнерът.

Какво е известно за проекта

Ковачев допълва, че втората къща няма да бъде копие на първата. „Мога да кажа само, че ще бъде различен от първия. Иначе нямаше да е продължение, а повторение“, заявява той.

Според дизайнера добре планираният дом има значение не само като място за живеене, но и като актив. При луксозните имоти стойността се определя не единствено от площта, а и от решенията за светлина, пропорции, материали и начина, по който пространството се използва.

Алекс Ковачев има над 20 години опит в архитектурата и интериорния дизайн. IDEA International работи по частни резиденции, яхти, частни самолети, хотели и жилищни сгради в България, Монако, Френската Ривиера, Лондон и САЩ. Ковачев отново е част от журито на „Борба до ключ“ по NOVA, а на 22 октомври ще участва във Forbes Women Forum в София.

Източници: marica.bg