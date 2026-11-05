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Мъжът на Гери Малкоданска продава апартамент за 8,5 млн. евро (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Мъжът на Гери Малкоданска продава апартамент за 8,5 млн. евро (ВИДЕО)

5 Ноември, 2026 10:40 1 333 26

  • алекс ковачев-
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  • луксозен апартамент-
  • имоти в софия-
  • 8 5 млн. евро

Алекс Ковачев предлага в София жилище от 615 кв. м с 5 спални, огромна тераса и панорамна гледка към столицата

Мъжът на Гери Малкоданска продава апартамент за 8,5 млн. евро (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Апартамент в София се предлага за 8,5 млн. евро от интериорния дизайнер Алекс Ковачев, съпруг на синоптичката Гери Малкоданска. Видеообявата представя жилище с площ от 615 квадратни метра, пет спални, дизайнерско обзавеждане и панорамна гледка към столицата.

От общата площ 333 квадратни метра са тераса. При тази цена стойността на квадратния метър достига 13 821 евро.

Ковачев защити исканата цена

Във видеото Алекс Ковачев признава, че цената е висока, но отхвърля определението, че е абсурдна.

„Не сме в Манхатън или в Лондон, ще си кажеш. Да, цената е висока. Но не е абсурдна, защото това не са просто квадрати, а напълно завършен проект, мислен до последния детайл“, казва Ковачев.

По думите му стойността не се определя единствено от квадратурата, а и от цялостното изпълнение, обзавеждането и концепцията на имота.


Обявата предизвика реакции

Цената стана повод за разнопосочни коментари в интернет. Част от потребителите я определят като прекомерна, а други посочват, че за 8,5 млн. евро може да бъде купен луксозен апартамент в центъра на Ню Йорк.

В публикацията се посочва още, че според представители на бранша за значително по-малка сума би могло да бъде изградено цяло имение. Тези оценки обаче не са придружени от конкретни оферти или пазарни анализи.

Обявата остава активна, но към момента купувач за апартамента не е намерен.

Източник: hotarena.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софето

    24 0 Отговор
    Малоумен е този, смехотворни интериори прави за двуграмови

    10:43 05.11.2026

  • 4 Радев

    4 2 Отговор
    След година ще го купя ,е хеее ПБ победа

    10:43 05.11.2026

  • 5 Гери

    6 1 Отговор
    Продавам две антрета и вход към мазето за 850 евро!

    10:46 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    20 0 Отговор
    "Най смешните домашни видеоклипове БГ"
    Нема такъв смешник !!!

    10:49 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Батето

    19 0 Отговор
    За толкова пари човек ше си купи в Бевърли хилс или Малибу. Докога ще има хора, които да се връзват и вярват на такива тарикат-парвенюта?

    10:52 05.11.2026

  • 10 хубаво жилище

    16 0 Отговор
    ама пак типичната балканска алчност се набива на очи.

    8.5 милиона? Т.е. колкото хотел в Германия 4 звезди.
    Ама нищо де. Късмет с търсенето на богат, но неумен тип.

    10:52 05.11.2026

  • 11 Абсурдни цени

    18 0 Отговор
    София има инфраструктура на щат в Индия, сградите се разпадат , надраскано, мърсотия навсякъде. Цените на имотите не отговарят на реалността. Във Франция, Испания и Люксембург, може да има такива цени. Много брокери останаха без работа и няма сделки, строителите летят в облаците. Около 35% от апартаментите в София, са празни.

    10:53 05.11.2026

  • 12 ТОЗИ МУШМОРОК

    17 1 Отговор
    НЕ ПОЗНАВА ПАРИТЕ. СОФИЯ Е НАЙ СКАПАНАТА СТОЛИЦА В ЕВРОПА ,Е КАК ДА ИМА ТАКИВА ЦЕНИ.ЗА ТЕЗИ ПАРИ КУПУВАШ ИМОТ В ИСПАНИЯ ИЛИ ФРАНЦИЯ В ХАЙ КЛАС СРЕД СРЕД МУЛТИМИЛИОНЕРИ.КОВАЧЕВ КОВАЧЕВ.....

    Коментиран от #22

    10:54 05.11.2026

  • 13 Бай Иван

    15 1 Отговор
    По телевизията преди време гледах, как мъжът на Гери продаваше на някакъв наш футболист чаршафи за 3500 лв. единия, така че не се учудвам за цената на апартамента. В София е пълно със снобари и такива с крадени пари и извратено мислене (последните протести за едно ритнато куче го показаха категорично), така че не се притеснявайте, ще с намери снобар да купи и този апартамент!

    10:55 05.11.2026

  • 14 Смех и подигравки

    6 0 Отговор
    Много евтино

    10:55 05.11.2026

  • 15 Смех и подигравки

    8 0 Отговор
    Сложи още 7 8 милиона отгоре че нещо много евтин ми се вижда че си го пуснал

    11:00 05.11.2026

  • 16 КЪВ ДИЗАЙНЕР,КВИ 5 ЛВ

    10 0 Отговор
    ТОЗИ КАТО ГО ВИДИШ САМО ВЪНШНО,АМИ ТОЙ СТРУВА ЦЕЛИЯ 1,50 ЛВ.

    11:01 05.11.2026

  • 17 Ко каза

    10 0 Отговор
    Както казва Камен Донев българинът иска да стане богат до обяд.

    11:02 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гледката е към препълнените

    7 0 Отговор
    и обърнати контейнери за смет

    11:07 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СОФИ КЛАРИНОВА

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТОЗИ МУШМОРОК":

    ША ГО КУПЯ ЗА СИНЧЕТО..... НЯМА САМО СГАНСКИТЕ КВАРТАЛИ И ДУБАЙ ДА СА МОТАЕМЕ....ТАКА ША,СМЕ НАААД СИИИЧКИ...

    11:19 05.11.2026

  • 23 Билян Маладжиев

    3 0 Отговор
    Първата ми мисъл беше Малкодоганска да го предложи на доган, но той май вече не е в положение да купува апартаменти по 8 мил. евро.

    11:23 05.11.2026

  • 24 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Значиии, като взема едно дърво и само на дизайнери ще ми станат....

    11:25 05.11.2026

  • 25 еленски бут

    1 0 Отговор
    Не са нищо особено неговите дизайни. Слага скъпи мебели и облицовки - гениално. С много пари много е лесно.

    11:27 05.11.2026

  • 26 скулптор

    1 0 Отговор
    С тези пари може да се купят два или три апартамента в европейски столици. За какво му трябва на някой да се забива срещу парка Заимов. Мръсен парк, кръстен на руски шпионин и предател.

    11:30 05.11.2026