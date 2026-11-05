Мъжът на Гери Малкоданска продава апартамент за 8,5 млн. евро (ВИДЕО)

Апартамент в София се предлага за 8,5 млн. евро от интериорния дизайнер Алекс Ковачев, съпруг на синоптичката Гери Малкоданска. Видеообявата представя жилище с площ от 615 квадратни метра, пет спални, дизайнерско обзавеждане и панорамна гледка към столицата.
От общата площ 333 квадратни метра са тераса. При тази цена стойността на квадратния метър достига 13 821 евро.
Ковачев защити исканата цена
Във видеото Алекс Ковачев признава, че цената е висока, но отхвърля определението, че е абсурдна.
„Не сме в Манхатън или в Лондон, ще си кажеш. Да, цената е висока. Но не е абсурдна, защото това не са просто квадрати, а напълно завършен проект, мислен до последния детайл“, казва Ковачев.
По думите му стойността не се определя единствено от квадратурата, а и от цялостното изпълнение, обзавеждането и концепцията на имота.
Обявата предизвика реакции
Цената стана повод за разнопосочни коментари в интернет. Част от потребителите я определят като прекомерна, а други посочват, че за 8,5 млн. евро може да бъде купен луксозен апартамент в центъра на Ню Йорк.
В публикацията се посочва още, че според представители на бранша за значително по-малка сума би могло да бъде изградено цяло имение. Тези оценки обаче не са придружени от конкретни оферти или пазарни анализи.
Обявата остава активна, но към момента купувач за апартамента не е намерен.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софето
10:43 05.11.2026
4 Радев
10:43 05.11.2026
5 Гери
10:46 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сила
Нема такъв смешник !!!
10:49 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Батето
10:52 05.11.2026
10 хубаво жилище
8.5 милиона? Т.е. колкото хотел в Германия 4 звезди.
Ама нищо де. Късмет с търсенето на богат, но неумен тип.
10:52 05.11.2026
11 Абсурдни цени
10:53 05.11.2026
12 ТОЗИ МУШМОРОК
Коментиран от #22
10:54 05.11.2026
13 Бай Иван
10:55 05.11.2026
14 Смех и подигравки
10:55 05.11.2026
15 Смех и подигравки
11:00 05.11.2026
16 КЪВ ДИЗАЙНЕР,КВИ 5 ЛВ
11:01 05.11.2026
17 Ко каза
11:02 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гледката е към препълнените
11:07 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СОФИ КЛАРИНОВА
До коментар #12 от "ТОЗИ МУШМОРОК":ША ГО КУПЯ ЗА СИНЧЕТО..... НЯМА САМО СГАНСКИТЕ КВАРТАЛИ И ДУБАЙ ДА СА МОТАЕМЕ....ТАКА ША,СМЕ НАААД СИИИЧКИ...
11:19 05.11.2026
23 Билян Маладжиев
11:23 05.11.2026
24 Бай Иван
11:25 05.11.2026
25 еленски бут
11:27 05.11.2026
26 скулптор
11:30 05.11.2026